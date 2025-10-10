İsrail kabinesi ateşkesi onayladı

İsrail, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesi için kabine toplantısını gerçekleştirmişti. Kabine ateşkesi onayladı.

Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde, ev sahibinin yanı sıra Türkiye ve Katar arabuluculuğunda yapılan dolaylı müzakerelerin ardından varılan İsrail-Hamas ateşkes anlaşması bugün imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken İsrail Gazze'de sivillere saldırdı. Güvenlik kabinesi onaylamadan anlaşmanın yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Hamas da İsrail askerlerinin yarından itibaren çekilmeye başlayacağını açıkladı.

Bu kapsamda İsrail hükümeti, anlaşmanın güvenlik kabinesi tarafından onaylanmasından 24 saat sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu. Öte yandan bahsi geçen toplantının başladığı açıklandı. Anlaşma burada onaylandığı takdirde yarın aynı saatte ateşkesin ilk aşaması başlamış olacak.

İsrail hükümeti Gazze ateşkesini onayladı. Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi.

İsrail hükümetinin onayından geçen taslak da basına sızdı. Kararın arabuluculara bildireceği ve ateşkesin devreye girdiğinin duyurulacağı bildirilen metinde, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği iddia edildi.

ANLAŞMA METNİ ORTAYA ÇIKTI

İsrail medyası dün öğlen saatlerinde imzalanan Gazze anlaşmasının metnini paylaştı.

Tarafların yanı sıra arabulucuların da imzası bulunan metinde tarafların ABD Başkanı Trump tarafından açıklanacak anlaşmanın uygulanması için gerekli adımların atılmasında mutabık kaldığı belirtiliyor.

Savaşın anlaşmanın İsrail hükümeti tarafından onaylandığı anda sona ereceği ve tüm saldırıların duracağı ifade ediliyor.

72 saatlik süre İsrail ordusunun çekildiği bölgelerdeki hava izleme operasyonlarının da sona erdirileceği belirtiliyor.

İnsani yardımların 19 Ocak 2025 tarihli anlaşma çerçevesinde insani yardımların ulaştırılacağı ifade ediliyor. O anlaşmada günlük 600 TIR'ın Gazze'ye girmesi öngörülüyordu.

İsrail hükümetinin anlaşmayı onaylamasının ardından 24 saat içinde İsrail ordusunun belirlenen ilk mevziye çekileceği ifade edilyor.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından gelecek 72 saat içinde de Hamas'ın tüm israilli rehineleri ve cansız bedenlerini teslim edeceği maddesi dikkat çekiyor. Rehinelerin serbest bırakılması esnasında herhangi bir tören yapılmayacak. Basına görüntü verilmeyecek.

İsrail tüm rehinelerin serbest bırakılmasının ardından paralel olarak ekli listede yer alan sayıda Filistinli tutukluyu da serbest bırakacak.

Anlaşmanın her iki tarafça uygulanmasını takip etmek ve aralarında koordinasyonu sağlamak amacıyla ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve iki tarafın mutabık kaldığı diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir görev gücü oluşturulacağı da anlaşma maddeleri arasında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

