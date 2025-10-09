İsrail'den ateşkese rağmen hava saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının İsrail kabinesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesinin beklendiği kritik bir dönemde, Gazze Şeridi'nin kuzeyine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

IDF tarafından yapılan açıklamada, hava saldırısının Hamas terör örgütüne bağlı bir terör hücresine yönelik olduğu ifade edildi. IDF, bu hücrenin kendilerine yakın bir bölgede faaliyet gösterdiğini ve "İsrail güçleri için doğrudan tehdit oluşturduğunu" kaydetti.

Hamas: Kalıcı ateşkes başladıHamas: Kalıcı ateşkes başladı

ATEŞKES ONAYI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu barış planının ilk aşaması, Hamas ile İsrail arasında anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın nihai olarak yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinde oylama yapılması ve onaylanması bekleniyor.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

