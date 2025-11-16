İsrail BM askerlerini hedef aldı!

İsrail BM askerlerini hedef aldı!
Yayınlanma:
İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü askerlerine tankla ateş açtı.

İsrail, Lübnan’da bulunan Geçici Görev Gücü askerlerine tankla ateş açtı. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu bulunan İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı bildirildi.

İsrail ABD'den F-35 satışı için "normalleşme" şartı istemişİsrail ABD'den F-35 satışı için "normalleşme" şartı istemiş

SALDIRI ASKERLERİN 5 METRE YAKININA YAPILDI!

Açıklamanın devamında ise, saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı ifade edildi.

BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!BM Raportörü ateşkesin Gazze'deki soykırımı durdurmadığını söyledi!

KARAR İHLAL EDİLDİ!

Açıklamada, İsrail’in gerçekleştirdiği söz konusu saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğu ifade edilirken İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı tekrarlandı.

Kaynak:DHA

