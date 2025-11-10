İsrail ateşkesi tanımıyor: 1'i çocuk 2 kişi öldürüldü!

Yayınlanma:
İsrail ordusunun, Hamas ile yapılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlediği silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısında biri çocuk olmak üzere 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen saldırıda, biri çocuk olmak üzere iki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun SİHA ile Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgeden gelen bilgiler, İsrail güçlerinin Han Yunus'un doğu bölgelerinde yoğun ateş açmaya devam ettiğini gösteriyor.

ATEŞKESİN İNSANİ BİLANÇOSU

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim tarihinde yapılan ateşkes anlaşması sonrasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Açıklanan verilere göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında toplam 242 Filistinli yaşamını yitirdi, 614 kişi yaralandı ve enkaz altından 522 Filistinlinin cenazesine ulaşıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre ise, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bin 179'a, yaralıların sayısı ise 170 bin 690'a ulaşmış durumda.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

