İsrail askerleri 'sevinmeyin' diyerek Filistinli kalabalığa saldırdı

İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri cezaevi yakınında bekleyen kalabalığa saldırdı. Müdahale sırasında Filistinli bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu ve İsrail ile Hamas'ın onayladığı Gazze barış planının ilk aşaması kapsamında bugün Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerle Filistin mahkumlar takas edildi.

Bugün sabah saatlerinde Hamas, ilk 7 kişilik rehine grubunu Kızıl Haç'a teslim etti. Rehineler, İsrail topraklarındaki kontrol noktasına ulaştı.

TÜM İSRAİLLİ ESİRLER SERBEST BIRAKILDI

Hamas yaptığı ikinci serbest bırakmada 13 İsrailli rehineyi daha Kızıl Haç'a teslim etti. Böylece Hamas'ın elinde hiç İsrailli rehine kalmadı.

aa-20251013-39397504-39397488-israil-ordusu-serbest-birakilacak-filistinlileri-cezaevi-yakinlarinda-bekleyen-kalabaliga-saldirdi.jpg

Esir takasının sürdüğü saatlerrde İsrail askerleri, serbest bırakılması beklenen Filistinli esirleri cezaevi yakınında bekleyen kalabalığa saldırdı.

filistin-takas.png

"SEVİNÇ GÖSTERİSİNDE BULUNMAYIN"

Müdahale sırasında Filistinli bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu. Kalabalığın üzerine insansız hava araçlarından göz yaşartıcı gaz ve uyarıların yazılı olduğu kağıtlar atıldı. Uyarılarda, "Hepinizi izliyoruz, sakın sevinç gösterisinde bulunmayın" tehdidinde bulunuldu.

İsrail askerleri ayrıca Filistinlilerin üzerine ses bombaları attı. Ofer Cezaevi’nin Ramallah şehrine açılan kapısında çok sayıda askeri araç ve buldozer konuşlandırıldığı gözlemlendi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

