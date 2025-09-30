İsrail 2 çocuğu 'casus' diyerek gözaltına aldı!

İsrail'in Filistin'e yönelik ablukası ve saldırıları sürüyor. İsrail'in aralarında çocukların da yer aldığı sivilleri hedef alması dünyanın dört bir noktasında tepkiyle karşılanıyor. İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinli çocuğu ‘casusluk’ iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin basınındaki haberlere göre, El Halil kentinde yaşları küçük olan çocuklar, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

SORGUYA ÇEKTİLER

Çocukların babalarının nerede olduğuna dair sorgulandığı, bu sırada korkudan ağladıkları ve sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

EVLERİNİ DE BASTILAR

Askerlerin, olaya tepki gösteren çevredeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı, daha sonra da çocukların ailesinin evine baskın düzenlediği ifade edildi.