İşkenceye karşı mücadele sözleşmesinden çıkıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde, Putin'in imzasıyla yayımlanan yasaya göre Rusya, 1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza ya da Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nden çekildi.

Rusya’dan Avrupa ile gerilim açıklaması: Kitle imha silahlarının kullanılacağı savaşa dönüşebilir

Dünyanın gözü oradaydı! Moldova'da seçim sonuçları belli oldu

Yasa gereği Rusya, anlaşma kapsamında 1990'larda imzalanan iki protokolü de feshetti.

Moskova yönetimi, Mart 2022’de Avrupa Konseyi üyeliğini sonlandırmış, aynı yılın Eylül ayında da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) ayrılmıştı. Bu son adım, Moskova’nın Avrupa hukuk sisteminden kopuşunu pekiştiren yeni bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

RUSYA İŞKENCE İLE MÜCADELEDE SINIFTA KALMIŞTI

Meduza’nın Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2015–2018 yılları arasında mahkumlar ve tutuklulardan toplam 6 bin 468 işkence şikâyeti yapıldı. Ancak bu başvuruların yalnızca 148’i soruşturmaya dönüştü. İnsan hakları örgütleri, bu oranın işkence vakalarında sistematik bir cezasızlığa işaret ettiğini belirtiyor. BM raporlarına göre, özellikle Ukrayna savaşının ardından, Rusya kontrolündeki bölgelerde sivillere ve savaş esirlerine yönelik işkence uygulamaları “yaygın ve sistematik” bir hal aldı.