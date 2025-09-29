Dünyanın gözü oradaydı! Moldova'da seçim sonuçları belli oldu

Tüm dünyanın gözlerini dikkatle izlediği Moldova seçimi tamamlandı. Eylem ve Dayanışma Partisi, yüzde 49,5 oy alarak seçimi kazandı. Moldova'daki bu seçim Rusya ile Avrupa Birliği yakından izledi. Hatta bu seçimin 'Avrupa Birliği ve Rusya arasında yapılan seçim' yorumu bile yapıldı.



Rusya yanlısı Vatansever Seçmen Blok'u ve Avrupa Birliği yanlısı Eylem ve Dayanışma Partisi, Moldova'da eşi görülmemiş bir seçime gitti. Seçim boyunca sık sık sandık önlerinde kavga çıktığı belirtildi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, oyunu Kişinev’de kullandı.

Hatta seçime siber saldırı girişimleri de yapılmaya çalışıldığı öne sürüldü. Sonunda seçimi kazanan Birlik için Eylem Partisi lideri Sandu, "Şimdi Rusya'nın ülkemize karışması son derece olası. Ülkemin geleceği için endişeliyim" açıklamasında bulundu.

HÜKÜMETİ TEK BAŞINA KURACAK

1,6 milyon oyun yüzde 96’sı sayıldığında, Sandu’nun Eylem ve Dayanışma Partisi oyların yaklaşık yarısını alarak Rusya yanlısı blokun önüne geçti. Katılım oranı son yılların en yükseği oldu. Ana muhalefet liderlerinden Igor Dodon, sonuçlar açıklanmadan önce zafer ilan etti ve Pazartesi günü Meclis önünde protesto çağrısı yaptı. Sandu’nun partisi dört yıl önce yüzde 52,8 oy almıştı, bu kez 54 sandalyeye ulaşarak tek başına hükümet kurma yoluna girdi.

TANSDİNYESTER'DE NELER OLDU?

Moldova’nın doğusunda Rus askerlerinin bulunduğu ayrılıkçı Transdinyester bölgesi seçimlerde yine gündeme geldi. Bölgede yaşayan pek çok kişi oy kullanmak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldı. Çoğu Transdinyester'li oy kullanamadı.

Telegram'ın kurucusu iddia etti: Fransız istihbaratı Moldova seçimlerine müdahale etmek istedi

Moldova'da kritik seçim günü! AB yanlılarıyla Rus yanlıları karşı karşıya

SEÇİM GÜNÜ KÖPRÜ KAPATILDI

Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgeyi Moldova'ya bağlayan köprü, seçim günü bakım nedeniyle kapatıldı. Bunun yanında polis, Moldova'ya giren araçları "Rus müdahelesine" karşı aradı. Başkent yakınındaki bir kasabada toplanan seçmenler bomba ihbarı nedeniyle birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldıklarını anlattı. Dodon bu süreçte “her türlü engellemenin yaşandığını” söyleyerek hükümeti eleştiren açıklamalarda bulundu.

'YÜZÜNÜ AVRUPAYA DÖNDÜ'

Ülke Ukrayna’daki savaşın ve ekonomik sıkıntıların gölgesinde sandığa gitti. Sandu seçmenlere “oyunuzla oynamayın, her şeyi kaybedersiniz” diyerek seslendi. Sandık başında görüş bildiren seçmenlerden Dan Spatar, “Biz Avrupa geleceğini seçtik, dört yıl önce buna oy verdik, devamını hak ediyoruz” dedi. 2022’de AB adaylık statüsü alan Moldova, bu seçimle yönünü yeniden Avrupa’ya dönük tutmaya çalıştığı ifade edildi.