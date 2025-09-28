Telegram'ın kurucusu iddia etti: Fransız istihbaratı Moldova seçimlerine müdahale etmek istedi
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransız istihbaratının, Moldova'da AB yanlısı hükümete karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarının kapatılmasına yönelik talebini reddettiklerini açıkladı.
FRANSIZ İSTİHBARATI ‘DESTEK’ İSTEDİ
Pavel Durov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl önce Fransa'da bulunduğunu ve Fransız istihbaratının Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bazı kanalların kapatılması için destek istediğini belirtti.
Verilen kanal listesini incelediklerine işaret eden Durov, listedeki bazı kanalların gerçekten de Telegram kurallarını ihlal ettiğini ve kapatıldığını aktardı.
‘SİYASİ NEDENLERLE İÇERİK KALDIRMAYACAĞIZ’
Durov, kısa bir süre sonra Telegram ekibine Moldova'daki hesaplara ilişkin ikinci bir liste verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İkinci listede bulunan kanalların tamamı meşruydu ve kurallarımıza uygundu. Bu kanalların tek ortak noktaları, Fransa ve Moldova hükümetlerinin onaylamadığı siyasi görüşleri dile getirmesiydi. Biz bu talebi yerine getirmeyi reddettik. Telegram, ifade özgürlüğünü benimsiyor ve siyasi nedenlerle içerik kaldırmayacak. Telegram'a sansürleme amacıyla baskı kurma yönündeki girişimleri ifşa etmeyi sürdüreceğim."