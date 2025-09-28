Telegram'ın kurucusu iddia etti: Fransız istihbaratı Moldova seçimlerine müdahale etmek istedi

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransız istihbaratının, Moldova'da AB yanlısı hükümete karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarının kapatılmasına yönelik talebini reddettiklerini açıkladı.

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov

FRANSIZ İSTİHBARATI ‘DESTEK’ İSTEDİ

Pavel Durov, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir yıl önce Fransa'da bulunduğunu ve Fransız istihbaratının Moldova’da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bazı kanalların kapatılması için destek istediğini belirtti.

Verilen kanal listesini incelediklerine işaret eden Durov, listedeki bazı kanalların gerçekten de Telegram kurallarını ihlal ettiğini ve kapatıldığını aktardı.

‘SİYASİ NEDENLERLE İÇERİK KALDIRMAYACAĞIZ’

Durov, kısa bir süre sonra Telegram ekibine Moldova'daki hesaplara ilişkin ikinci bir liste verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: