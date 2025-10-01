İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 254 gazeteciyi katletti!

Yayınlanma:
İşgalci İsrail orudusu 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 254 gazetecinin ölümüne neden oldu.

İsrail'in işgali altındaki Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda 254 gazeteci öldürüldü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden gazeteciler ile ilgili son bilgiler paylaşıldı.

İsrail'in saldırılarında son olarak gazeteci Yahya Barzaq ve Sami Davud'un yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısının 254'e ulaştığı aktarıldı.

Sami Davud'un Gazze'de "Ravafid" televizyon kanalı adına çalıştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, Yahya Barzaq'ın ise birkaç basın organı için çalıştığı sırada hayatını kaybettiği ifade edildi.

SENDİKALARA KINAMA ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sistematik olarak gazetecileri hedef almasının kınandığı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği sistematik suçların Arap ve uluslararası gazeteci sendikalarınca kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun Gazze'de ateşkesi sağlayarak sivilleri ve gazetecileri korumaya alması talebinde bulunuldu.

Kaynak:AA

