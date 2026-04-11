İran müzakere heyetinden ilk açıklama

İran müzakere heyetinin başkanı olarak Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in daha önce yaptığı “İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız” açıklamasını değerlendirdi.

İYİ NİYET VAR GÜVEN YOK

Tesnim Haber Ajansı’na göre Kalibaf, ABD ile müzakere deneyimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ne yazık ki ABD’yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok.”

Trump'tan müzakere öncesi İran'a yeni tehdit: Gemileri en iyi silahlarla yüklüyoruz

“ANLAŞMAYA HAZIRIZ AMA OYUN OYNANIRSA…”

İslamabad’daki müzakerelerde ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, şunları söyledi:

“Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah’a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız.”

VANCE’DEN UYARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan’da gerçekleşecek müzakereler için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, “İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den sonra İran heyeti de müzakereler için Pakistan'da

GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 nisan’da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi için yoğun çaba gösterdi.