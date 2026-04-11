İran müzakere heyetinden ilk açıklama

Yayınlanma:
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülecek müzakerelere ilişkin, “İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok” dedi. Kalibaf, ABD’nin geçmişte sözünde durmadığını ve savaş suçu işlediğini belirterek, “Müzakereleri aldatma için kullanırlarsa haklarımızı almaya hazırız” ifadesini kullandı.

İran müzakere heyetinin başkanı olarak Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalibaf, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in daha önce yaptığı “İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız” açıklamasını değerlendirdi.

İYİ NİYET VAR GÜVEN YOK

Tesnim Haber Ajansı’na göre Kalibaf, ABD ile müzakere deneyimlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ne yazık ki ABD’yle müzakere deneyimimiz her zaman başarısızlık ve sözlerinde durmamalarıyla sonuçlandı. Bir yıldan kısa sürede iki kez müzakereler devam ederken, İran tarafının iyi niyetine rağmen bize saldırdılar ve çok sayıda savaş suçu işlediler. İyi niyetimiz var ama güvenimiz yok.”

Trump'tan müzakere öncesi İran'a yeni tehdit: Gemileri en iyi silahlarla yüklüyoruzTrump'tan müzakere öncesi İran'a yeni tehdit: Gemileri en iyi silahlarla yüklüyoruz

“ANLAŞMAYA HAZIRIZ AMA OYUN OYNANIRSA…”

İslamabad’daki müzakerelerde ABD tarafının gerçek bir anlaşmaya hazır olması ve İran halkının haklarını vermesi durumunda İran tarafının da anlaşmaya hazır olduğunu dile getiren Kalibaf, şunları söyledi:

“Mevcut savaşta onlara şunu gösterdik; eğer müzakereleri sonuçsuz bir gösteri ve aldatma operasyonu için kullanmak isterlerse, biz de Allah’a iman ederek ve halkımızın gücüne dayanarak haklarımızı elde etmeye hazırız.”

VANCE’DEN UYARI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan’da gerçekleşecek müzakereler için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, “İran iyi niyetle müzakere etmek istiyorsa elimizi uzatacağız, bizimle oyun oynamak istiyorlarsa iyi bir sonuç olmaz” ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den sonra İran heyeti de müzakereler için Pakistan'daABD'den sonra İran heyeti de müzakereler için Pakistan'da

GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ile bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 nisan’da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı’nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ise nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi için yoğun çaba gösterdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı