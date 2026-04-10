Trump'tan müzakere öncesi İran'a yeni tehdit: Gemileri en iyi silahlarla yüklüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile geçici ateşkesin sonucu olarak yarın (11 Nisan) Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek olan görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İslamabad için yola çıkmasından kısa süre sonra New York Post gazetesine kısa bir röportaj verdi.

İslamabad'daki görüşmelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Trump, "Yaklaşık 24 saat içinde bunu öğreneceğiz. Çok yakında öğreneceğiz." dedi.

Trump'tan eski destekçilerine sert sözler! "Düşük IQ'lusunuz ve bunu herkes biliyor"

"GEMİLERİ EN İYİ MÜHİMMATLA YÜKLÜYORUZ"

ABD Başkanı, "Sıfırlama işlemi yapıyoruz. Gemileri en iyi mühimmatla, şimdiye kadar yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz. Daha önce yaptıklarımızdan bile daha iyileri ve bunlarla onları paramparça ettik. Gemileri yüklüyoruz. Yapılmış en iyi silahlarla yüklüyoruz, tam bir yıkım için kullandığımızdan bile daha yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu silahlar hakkında, "Anlaşmaya varamazsak, onları kullanacağız ve gayet verimli bir şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

İslamabad'da görüşmesi planlanan ABD ve İran heyetleri hakkında ise konuşan Trump, "Doğruyu söyleyip söylemediğinizi bilecek en iyi insanlarla karşı karşıyasınız." diye konuştu.

MAMDANİ'DEN 3 TALEP

Trump, röportajda, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye hükümet güçlerinden destek alarak "kentteki suç ortamını durdurması gerektiğini" belirtti.

Trump, şehirdeki vergilerin düşürülmesi gerektiğini, aksi taktirde herkesin bu şehirden gideceğini ifade ederek, kentin; özellikle Manhattan'ın temizlenmesi ve şehrin adeta "parlatılması" gerektiğini söyledi.

Trump, Mamdani'ye seslenerek, "Ve ABD hükümetini çağırarak suçu durdurmalısınız. Bu 3 şey." diye konuştu.