Trump'tan eski destekçilerine sert sözler! "Düşük IQ'lusunuz ve bunu herkes biliyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına yönelik eleştirilerin artması üzerine bu kez hedefini kendi tabanındaki muhafazakâr medya figürlerine çevirdi. Trump, bir dönem en güçlü destekçileri arasında yer alan isimlere yönelik sert ve hakaret içeren ifadeler kullandı.

ABD’de İran’a yönelik askeri operasyonların yarattığı siyasi gerilim büyürken, tartışmalar yalnızca Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında değil, muhafazakâr cephe içinde de derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan muhafazakâr medya figürlerine sert sözlerle yüklendi.

Starmer'dan Trump ve Putin'e tepki: İnsanlar sizin kararlarınızın faturasını ödemekten bıktıStarmer'dan Trump ve Putin'e tepki: İnsanlar sizin kararlarınızın faturasını ödemekten bıktı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, daha önce kendisini destekleyen Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ve Alex Jones’u doğrudan hedef aldı. Bu isimler için “düşük IQ’lu” ifadesini kullanan Trump, “Bunlar aptal insanlar, kendileri biliyor, aileleri biliyor ve herkes biliyor” dedi.

"MACRON'UN EŞİ SENDEN DAHA GÜZEL"

yeni-proje-2026-04-10t113519-997.jpg

Eleştirilerinin dozunu artıran Trump, Tucker Carlson hakkında “bir psikiyatristle görüşmesi gerektiğini” savunurken, Candace Owens için “deli” ifadesini kullandı. Owens’ın Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi hakkında ortaya attığı iddialara da değinen Trump, “Deli Candace Owens Fransa’nın son derece saygın First Lady’sinin erkek olduğunu söylüyor, oysa öyle değil ve umarım devam eden davada çok para kazanır. Aslında bana göre Fransa’nın First Lady’si Candace’ten çok daha güzel bir kadın, hatta arada kıyas bile yok” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR SERTLEŞİYOR

Trump’ın açıklamaları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlara ilişkin tartışmaların giderek sertleştiği bir dönemde geldi. Söz konusu operasyonlar hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken, muhafazakâr medya figürlerinin Trump’a yönelik eleştirileri dikkat çekmişti.

Yaşanan bu gelişme, ABD siyasetinde yalnızca partiler arası değil, aynı ideolojik blok içindeki ayrışmanın da derinleştiğini gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı