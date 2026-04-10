Trump'tan eski destekçilerine sert sözler! "Düşük IQ'lusunuz ve bunu herkes biliyor"

ABD’de İran’a yönelik askeri operasyonların yarattığı siyasi gerilim büyürken, tartışmalar yalnızca Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında değil, muhafazakâr cephe içinde de derinleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik eleştirilerde bulunan muhafazakâr medya figürlerine sert sözlerle yüklendi.

Starmer'dan Trump ve Putin'e tepki: İnsanlar sizin kararlarınızın faturasını ödemekten bıktı

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, daha önce kendisini destekleyen Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens ve Alex Jones’u doğrudan hedef aldı. Bu isimler için “düşük IQ’lu” ifadesini kullanan Trump, “Bunlar aptal insanlar, kendileri biliyor, aileleri biliyor ve herkes biliyor” dedi.

"MACRON'UN EŞİ SENDEN DAHA GÜZEL"

Eleştirilerinin dozunu artıran Trump, Tucker Carlson hakkında “bir psikiyatristle görüşmesi gerektiğini” savunurken, Candace Owens için “deli” ifadesini kullandı. Owens’ın Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi hakkında ortaya attığı iddialara da değinen Trump, “Deli Candace Owens Fransa’nın son derece saygın First Lady’sinin erkek olduğunu söylüyor, oysa öyle değil ve umarım devam eden davada çok para kazanır. Aslında bana göre Fransa’nın First Lady’si Candace’ten çok daha güzel bir kadın, hatta arada kıyas bile yok” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR SERTLEŞİYOR

Trump’ın açıklamaları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlara ilişkin tartışmaların giderek sertleştiği bir dönemde geldi. Söz konusu operasyonlar hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler içinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olurken, muhafazakâr medya figürlerinin Trump’a yönelik eleştirileri dikkat çekmişti.

Yaşanan bu gelişme, ABD siyasetinde yalnızca partiler arası değil, aynı ideolojik blok içindeki ayrışmanın da derinleştiğini gözler önüne serdi.