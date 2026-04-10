Starmer'dan Trump ve Putin'e tepki: İnsanlar sizin kararlarınızın faturasını ödemekten bıktı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ITV News’un Talking Politics podcastine verdiği röportajda, küresel jeopolitik gerilimlerin İngiltere’deki ekonomik dengeleri doğrudan sarstığını söyledi. Özellikle enerji fiyatlarındaki oynaklığa dikkat çeken Starmer, bu durumun hem hane halkını hem de işletmeleri ciddi şekilde zorladığını vurguladı.

İran Lübnan tartışmasına son noktayı koydu

"ENERJİ DENGELERİNİ ALT ÜST ETTİLER"

Starmer, enerji krizinin temelinde yalnızca piyasa dinamiklerinin değil, siyasi kararların da etkili olduğunu belirterek, Vladimir Putin’in 2022’de Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgalin Avrupa’daki enerji dengelerini altüst ettiğini hatırlattı. İngiliz lider, bugün gelinen noktada ise Donald Trump yönetiminin Ortadoğu politikalarının bu kırılgan tabloyu daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Enerji faturalarındaki sürekli dalgalanmaya tepki gösteren Starmer, “Ülke genelindeki ailelerin ve işletmelerin faturalarının, dünyanın farklı bölgelerindeki liderlerin eylemleri nedeniyle sürekli değişmesinden bıktım” sözleriyle yaşanan rahatsızlığı açıkça dile getirdi.

LÜBNAN KONUSUNDA İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

Röportajda Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Starmer, ABD ve İsrail ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin korunması gerektiğini söyledi. İsrail’in Lübnan’a yönelik son hava saldırılarını eleştiren İngiltere Başbakanı, ateşkes yürürlükteyken gerçekleştirilen bu tür askeri hamlelerin süreci tehlikeye attığını belirterek, “Bu karar yanlıştı” ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN JET YANIT

Starmer’ın açıklamalarına Washington’dan hızlı bir yanıt geldi. Donald Trump cephesinden bir sözcü aracılığıyla yapılan açıklamada, İran’ın nükleer programına karşı atılan adımların gerekli olduğu savunuldu. Açıklamada, “Başkan Trump, İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için kararlı bir duruş sergiledi. Nihai hedefimiz kalıcı barışı sağlayacak bir anlaşmadır” denildi.