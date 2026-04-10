ABD'den sonra İran heyeti de müzakereler için Pakistan'da

İran resmi haber ajanslarının duyurusuna göre, Meclis Başkanı Kalibaf başkanlığındaki üst düzey heyet, ABD tarafıyla müzakerelerde bulunmak üzere İslamabad'a intikal etti. Heyetin Güvenlik, Siyaset, Askeri, Ekonomi ve Hukuk komitelerinden oluştuğu belirtildi.

KARŞI TARAFIN ÖN KOŞULLARI KABUL ETMESİ BEKLENİYOR

İranlı yetkililer, müzakerelerin başlayabilmesi için Amerikan tarafının Tahran'ın ön koşullarını kabul etmesi gerektiğini vurguladı. Heyette ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Savunma Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmadyan, Merkez Bankası Başkanı Abdul Naser Hemmati ve bazı milletvekillerinin de Kalibaf'a eşlik ettiği öğrenildi.

ABD HEYETİ DE İSLAMABAD'DA

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Özel Temsilci Steve Witkoff ve eski danışman Jared Kushner'ın da Pakistan'ın başkentinde bulunduğu bildirildi. İki heyet arasında doğrudan temas kurulup kurulmayacağı henüz netlik kazanmadı.

40 GÜNLÜK SAVAŞ SONRASI ATEŞKES SÜRECİ

İranlı yetkililer, 40 gün süren savaşın ardından ABD ve İsrail'in ilan ettikleri hiçbir hedefe ulaşamadığını, bu nedenle ateşkes önermek zorunda kaldıklarını belirtti. Tahran yönetimi, iki haftalık ateşkes önerisini kabul ettiğini ancak anlaşma sağlanamaması ve çatışmaların yeniden başlaması halinde, bölgedeki ABD ve İsrail çıkarlarını yeniden hedef alacağı uyarısında bulundu.