İran Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye el koydu
ABD, İran Devrim Muhafızları'nın, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası sularda seyreden bir gemiye ‘yasa dışı’ olarak el koyduğunu duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından İran'ın Hürmüz Boğazı’ndaki faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İRAN TİCARİ GEMİYE EL KOYDU

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, Hürmüz Boğazı’nda uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı ‘M/V Talara’ adlı ticari gemiye helikopterle müdahalede bulunarak el koyduğu aktarıldı.

"TİCARETİN SERBEST AKIŞINI BALTALAMAKTADIR"

Açıklamada, geminin İran kara sularına çekilerek alıkonulduğu belirtilerek, “İran'ın uluslararası sularda ticari bir gemiye silahlı müdahalede bulunmak ve onu ele geçirmek için askeri güç kullanması, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını baltalamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘M/V Talara’ adlı ticari geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Singapur'a gittiği kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

