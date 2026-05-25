İran hakkında müthiş iddia! Hamaney uranyumu vermeyi prensipte kabul etti

ABD basınının ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ile İran arasında savaş riskini azaltacak ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden uluslararası geçişe açacak kritik bir anlaşma üzerinde önemli ilerleme kaydedildi.

New York Post'un haberinde, Amerikan müzakerecilerin İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in anlaşmanın “genel çerçevesine” onay verdiğine inandığı belirtildi. Buna göre İran, elindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu “prensipte” elden çıkarmayı kabul etti.

ABD’li bir yetkili, “Hürmüz Boğazı’nı yeniden açacaklar, biz de ablukayı kaldıracağız. İran, yüksek zenginleştirilmiş uranyumu tasfiye etmeyi prensipte kabul edecek. Ancak bunun nasıl yapılacağı konusunda detaylar hâlâ müzakere ediliyor” ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILIYOR"

Anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaklaşık 3 aydır kriz ve savaş tehdidi nedeniyle baskı altında bulunan Hürmüz Boğazı yeniden serbest gemi geçişine açılacak. Haberde ayrıca İran’ın boğazdan geçişler için yeni ücret talep etmeyeceği belirtildi.

Ancak taraflar arasındaki birçok kritik başlığın daha sonraki görüşmelere bırakıldığı aktarıldı. Özellikle yaptırımların kaldırılması, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu tamamen elden çıkarması ve gelecekte yeniden uranyum zenginleştirmesini engelleyecek denetim mekanizmasına bağlanacak.

TRUMP'IN PLANI

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 450 kilogramlık yüksek zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilmesi fikrini gündeme getirdiği belirtildi.

Trump’ın ayrıca Çin hükümetiyle iş birliği yapılarak yer altındaki nükleer materyalin çıkarılması ve ülke dışına taşınması seçeneğini de değerlendirdiği aktarıldı.

ABD’li yetkili, tartışmanın özünün uranyumun tasfiye edilmesinden çok İran yönetiminin bunu kendi kamuoyuna ve sertlik yanlısı çevrelere nasıl anlatacağı olduğunu söyledi.

“Ana mesele uranyumun ortadan kaldırılması değil, İran’ın bunu kendi iç siyasetinde nasıl kabul ettireceği” diyen yetkili, tarafların ekonomiye nefes aldıracak geçici bir rahatlama üzerinde çalıştığını ifade etti.

İRAN'DAN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Öte yandan İranlı bazı yetkililerin, Tahran’ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyi kabul ettiği yönündeki haberleri reddettiği kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını savunarak müzakere heyetinin “ülkenin onuru ve egemenliği söz konusu olduğunda taviz vermeyeceğini” söyledi. Pezeşkiyan, “Dünyaya nükleer silah istemediğimizi garanti etmeye hazırız. Bölgede istikrarsızlık aramıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL VE CUMHURİYETÇİLER RAHATSIZ

Habere göre Trump’ın İran’la olası anlaşması Washington’da ve Tel Aviv’de de tartışma yarattı.

Bazı Cumhuriyetçiler, İran’ın gelecekte Hürmüz Boğazı’nı yeniden koz olarak kullanabileceği ve uranyum stoklarını tamamen teslim etmeyebileceği endişesini dile getirdi.

İsrailli üst düzey yetkililerin de anlaşmanın şekillenme sürecinden özel görüşmelerde rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Trump ise Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Temsilcilerime acele etmemelerini söyledim. Zaman bizim lehimize işliyor. Anlaşma sağlanıp resmileşene kadar abluka tam güç devam edecek” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA HALEN BELİRSİZ

ABD’li yetkililer ayrıca İran içinde ve dışında bazı çevrelerin süreci sabote etmek amacıyla basına kasıtlı sızıntılar yaptığını düşündüklerini belirtti.

Yetkililer, “İran sistemindeki birçok kişi anlaşmadan hoşlanmıyor ama savaşa geri dönme fikrinden de memnun değiller” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, tarafların genel çerçevede yakınlaşmasına rağmen anlaşmanın resmiyete dönüşüp dönüşmeyeceğinin hâlâ belirsiz olduğu vurgulandı.