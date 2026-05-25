Tahran'dan açıklama: ABD ile birçok konuda uzlaşmaya vardık

İran yönetimi, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinin kalbi olarak görülen Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlerde “zorunlu ücretlendirme” yapılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı değerlendirmede Hürmüz Boğazı’nın yönetim ve düzenleme sorumluluğunun kıyı ülkelerinde olduğunu hatırlatarak, geçişlerden doğrudan bir “ücret alınmasının” gündemde olmadığını ifade etti.

Bekayi, buna karşın bölgede sağlanan güvenlik, lojistik ve teknik hizmetlerin belirli maliyetler oluşturabileceğini belirterek, bu durumun bir “geçiş ücreti” olarak yorumlanmasının yanlış olacağını vurguladı. Açıklama, son günlerde uluslararası kamuoyunda tartışma yaratan iddialara yanıt niteliği taşıdı.

"MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR"

Öte yandan İranlı sözcü, ABD ile devam eden diplomatik temaslara değindi. Görüşmelerde birçok konuda ABD ile uzlaşmaya varıldığını söyleyen Bekayi, bunun bir anlaşmanın kesin olarak yakın olduğu anlamına gelmediğini özellikle belirtti. Bekayi "İran, bölge ve komşu ülkelerin gerilimin azaltılması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Türkiye bu yönde etkili ve değerli çabalar gösterdi" sözleriyle sürecin hassas ve çok katmanlı ilerlediğini ifade etti.

Bekayi ayrıca bölgesel gelişmelere de işaret ederek, özellikle Lübnan dahil farklı cephelerde süren çatışmaların sona ermesinin, olası bir anlaşma sürecinde önemli başlıklardan biri olarak değerlendirildiğini dile getirdi.