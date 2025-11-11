Irak sandık başında

Irak'ta genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Ülkede, yaklaşık 21 milyon seçmenin oy kullanmak için sandık başına gideceği belirtildi.

Irak'ta genel seçimler için oy kullanma süreci yerel saat ile 07.00’de resmi olarak başladı. Ülke çapında yaklaşık 21 milyon seçmen, saat 18.00’e kadar sandıklara giderek oylarını verebilecek. Seçimlerde, 329 sandalyeli Irak Parlamentosu için toplam 7 bin 744 aday yarışıyor.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN SEÇİM SÜRECİNİN İLK ADIMI

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, sandıkların kapanışından sonra seçim sonuçlarının 24 saat içinde duyurulacağını bildirdi. Seçimlerin, yeni parlamentonun oluşmasının yanı sıra cumhurbaşkanı ve başbakan seçim sürecinin de ilk adımı niteliğinde olacağı ifade edildi.

