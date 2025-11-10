Muammer Kaddafi'nin oğlu serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, Lübnan'da Aralık 2015'ten bu yana tutuklu bulunuyordu. Hannibal Kaddafi, 893 bin dolar karşılığında kefaletle serbest kaldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, 893 bin dolar kefalet karşılığında tahliye edildi.

Lübnanlı yargıç Zahir Hammade, 6 Kasım'da, Kaddafi'nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürerek serbest bırakılmasına onay vermişti.

2015’TEN BU YANA TUTUKLUYDU

Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülen Kaddafi burada gözaltına alınmıştı.

Kaddafi, o tarihten bu yana, Musa es-Sadr ve beraberindeki 2 kişinin kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyrut'taki bir cezaevinde tutuluyordu.

Lübnan'daki Şii toplumu ve Emel Hareketi, Şii din alimi Musa es-Sadr'ın 1978’de Libya'da ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutuyor. Ancak eski Libya yönetimi, bu suçlamaları reddederek, Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunmuştu.

1975 doğumlu olup Lübnanlı eski model Eline el-Sekaf ile evli olan Kaddafi'nin 2 çocuğu bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

