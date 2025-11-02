İngiltere’de dehşet anları: Trendeki yolculara bıçakla saldırdı

İngiltere’nin Huntingdon eyaletinde Doncaster şehrinden Londra King’s Cross Tren İstasyonu'na giden bir trende yerel saatle 19.42 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, tren yolculara yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; saldırı ihbarını değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

9’U AĞIR 10 KİŞİ YARALANDI!

Açıklamada, 9’u ağır 10 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ifade edilirken Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

“SALDIRI TERÖRLE BAĞLANTILI DEĞİL”

İngiltere Ulaştırma Polisi’nde (BTP) görevli Başkomiser John Loveless, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin Huntingdon tren istasyonu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Trende çok sayıda kişinin bıçaklandığı saldırıyla ilgili ihbarın geçtiğimiz gün yerel saatle 19.42'de alındığını ifade eden Loveless, 8 dakika içinde silahlı polis ve ambulansın olay yerine ulaştığını bildirdi.

Doncaster'dan Londra'ya giden trende yaşanan saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi trende gözaltına aldıklarını bildiren Loveless, “32 yaşında İngiliz vatandaşı siyahi bir erkek ile 35 yaşında İngiliz vatandaşı, Karayip kökenli bir erkek, cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı. İkisi de İngiltere doğumlu şüpheliler, farklı karakollarda gözaltında tutulmaya devam ediyor ve sorgulamaları sürüyor” sözlerini sarf etti.

Loveless, saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun durumları ağır olarak dün akşam hastanelerde tedavi altına alındığını, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini ifade ederek tedavisi süren 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti. Loveless, “Şu aşamada bunun terör saldırısı olmadığını düşünüyoruz” dedi.