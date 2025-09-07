İngiltere sığınmacıları askeri üslere yerleştirecek

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Başbakan Keir Starmer’ın sığınma talebinde bulunan kişileri barındırmak için otellerin kullanımını sonlandırma isteği kapsamında askeri planlamacıların savunma üslerinde barınma için olası yerleri araştırdıklarını söyledi.

ASKERİ VE SİVİL TESİSLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Healey, Sky News programında şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı ile birlikte, askeri planlamacıları sınır komutanlığına ve gelecek planlamalarına dahil ediyoruz. Geçici olarak bu küçük teknelerle gelen ve burada bulunma hakkı olmayan, sınır dışı edilip edilmeyeceklerine karar vermeden önce hızlı bir şekilde işlemden geçirilmesi gereken kişiler için askeri ve sivil tesislerin geçici konaklama amaçlı kullanılması olasılığını değerlendiriyoruz.”

HÜKÜMETE ELEŞTİRİLER ARTIYORDU

Starmer, sağcı Reform UK'nin anketlerde çift haneli bir farkla önde olması ve “çeteleri yok etme” vaadini yerine getirememesi nedeniyle hükümeti eleştirmeye devam etmesi üzerine, küçük tekneler konusundaki politikasını sertleştirme kararı aldı.

Ayrıca, Essex'teki Epping de dahil olmak üzere otellerin önünde protestolar düzenlendi. Bu protestolar, sığınma talebinde bulunan bir adamın 14 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunmasının ardından patlak verdi.

AİHM UYGULAMASI TARTIŞILIYOR

Bu hafta Starmer, Yvette Cooper'ın yerine Shabana Mahmood'u içişleri bakanı olarak atayarak yön değiştirdi. Hükümet ayrıca, Birleşik Krallık'ta kalma hakkı olmadığına inandığı kişilerin daha fazla sınır dışı edilmesini sağlamak için, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin aile hayatı hakkına ilişkin uygulamasını değiştirmeyi değerlendiriyor.

Reform UK, hafta sonu düzenlediği konferansta, göreve başladıktan iki hafta içinde sığınma talebinde bulunan kişilerin küçük teknelerle geçişini durduracağını açıkladı. Nigel Farage pazar günü, yargıçların yasadışı yollarla Birleşik Krallık'a giren kişilerin sınır dışı edilmesini engellemesini önlemek için iki hafta içinde yasa çıkaracağını açıkladı.

Reform UK'nin politika başkanı Zia Yusuf, sığınmacıların nakliye konteynerlerinde barındırılacağı iddialarını yalanlayarak, partinin “özel olarak inşa edilmiş modüler çelik yapılar” kullanacağını söyledi.

