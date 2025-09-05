İngiltere Kraliyet Ailesi acı haberi duyurdu

İngiltere Kraliyet Ailesi acı haberi duyurdu
Yayınlanma:
İngiltere Kraliyet Ailesi, Kent Düşesi Katharine'nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Kent Düşesi Katherine'nin haayatının kaybettiği açıklandı.

92 yaşında hayatını kaybeden düşesin vefat haberini İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından duyuruldu.

KENT DÜŞESİ KATHERINE HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Kralı 5. George'un torunu olan Kent Dükü Prens Edward ile evli olan Katharine hayatını kaybetti.

1961 yılında evlendiği Prens Edward ile İngiltere'nin kuzeyindeki bir askeri kışlada görev yaparken tanışan Katherine 92 yaşındaydı.

Kent Düşesi'nin ölüm haberine ilişkin İngilitere Kraliyet Ailesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Kent Düşesi, dün gece Kensington Sarayı'nda ailesinin yanında huzur içinde yaşama veda etti"

kent-dusesi.webp
Kent Düşesi Katherine

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Dünya
O ülkede 2 yıl içinde 3 kez başbakan değişti
O ülkede 2 yıl içinde 3 kez başbakan değişti
Meteoroloji duyurdu: Son 94 yılın en sıcak yazı yaşandı
Meteoroloji duyurdu: Son 94 yılın en sıcak yazı yaşandı