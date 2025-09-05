İngiltere Kraliyet Ailesi acı haberi duyurdu

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Kent Düşesi Katherine'nin haayatının kaybettiği açıklandı.

92 yaşında hayatını kaybeden düşesin vefat haberini İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından duyuruldu.

KENT DÜŞESİ KATHERINE HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere Kralı 5. George'un torunu olan Kent Dükü Prens Edward ile evli olan Katharine hayatını kaybetti.

1961 yılında evlendiği Prens Edward ile İngiltere'nin kuzeyindeki bir askeri kışlada görev yaparken tanışan Katherine 92 yaşındaydı.

Kent Düşesi'nin ölüm haberine ilişkin İngilitere Kraliyet Ailesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Kent Düşesi, dün gece Kensington Sarayı'nda ailesinin yanında huzur içinde yaşama veda etti"