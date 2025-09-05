İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı istifa etti
İngiltere'de Başbakan Keir Starmer hükümetinin Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı bir evin vergisini "ödeyemediği" gerekçesiyl başlayan tartışmaların ardından istifa etti. Rayner aynı zamanda İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de istifa etti.

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, satın aldığı bir ev için vergi miktarını yanlış hesaplayarak eksik ödediği gerekçesiyle başlayan tartışmaların ardından istifa ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda iktidardaki İşçi Partisi'nin de Genel Başkan Yardımcılığını yürüten Rayner, bu görevinden de istifa etti.

İSTİFA MEKTUBU PAYLAŞILDI

Rayner istifası kapsamında paylaştığı mektupta, hükümet içindeki konumu ve “karmaşık” kişisel durumu nedeniyle “ek uzman vergi danışmanlığı almama” kararından “derin pişmanlık duyduğunu” söyledi.

Rayner, mektupta “Bu hatanın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bu fırsatı değerlendirerek, doğru miktarı ödemekten başka bir niyetim olmadığını tekrarlamak isterim” diyor.

Eski Başbakan Yardımcısı istifa sebebi olarak ise rapordaki bulgular ve bunun ailesine olan etkisini göz önünde bulundurarak bulundurduğunu söyledi.

STARMER'IN VEDA MEKTUBU DA ORTAYA ÇIKTI

Downing Street, Başbakan Keir Starmer'ın eski yardımcısı Angela Rayner'a yazdığı el yazısı mektubu paylaştı.

Starmer, mektubun başında Rayner'a hükümetten istifa etme kararını kendisine bildirdiği için teşekkür ediyor ve “Başbakan yardımcısı, devlet bakanı ve İşçi Partisi genel başkan Yardımcısı olarak görev yaptığınız sürenin bu şekilde sona ermesinden dolayı çok üzgünüm” diyor.

Başbakan, Rayner'ın bakanlık standartları konusunda bağımsız danışmana başvurmasının ve “onun sonucuna göre hareket etmesinin doğru” olduğunu söylüyor.

Paylaşılan mektubun tamamı şöyle paylaşıldı:

98f673ec-9370-4332-b30a-4180eb9dd7b9-png.webp
Başbakan Keir Starmer'ın Angela Rayner'a veda mektubu
4f13f2cb-4afa-4e91-85ea-19786f4f0ace-png.webp
Başbakan Keir Starmer'ın Angela Rayner'a veda mektubu
88c8c95f-a2ee-4eca-b1bb-8b9368a9215c-png.webp
Başbakan Keir Starmer'ın Angela Rayner'a veda mektubu

BAŞBAKAN ARKASINDA DURMUŞTU

Hafta başında Başbakan Keir Starmer, BBC'ye yardımcısından “gurur duyduğunu” ve “onu kötülemenin” “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

Çarşamba günü, milletvekillerinin Başbakan'ın Sorularına yanıt vermek üzere Avam Kamarası'nda toplanmasından kısa bir süre önce Rayner, yanlış miktarda vergi ödediğini itiraf etti ve kendisini etik danışmanına sevk etti.

KOVMAYLA İLGİLİ YORUMDAN KAÇINDI

Rayner'ın arkasında oturduğu meclis salonunda Starmer, milletvekillerine “onun yanında oturmaktan çok gurur duyduğunu” söyleyerek ona olan kesin desteğini yineledi.

Starmer “raporda gördüklerine göre” bir karar vereceğini söylemişti.

