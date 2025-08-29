İngiltere İsrail'i silah fuarından yasakladı

İngiliz hükümeti, İsrail'in Gazze'deki insan hakkı ihlallerini gerekçe göstererek, İsrailli savunma yetkililerinin önümüzdeki ay Londra'da düzenlenecek dünyanın önde gelen savunma fuarlarından birine katılımını yasakladı.

İngiltere'de hükümet sözcüsü, “İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri faaliyetlerini tırmandırma kararı yanlıştır” dedi:

“DSEI 2025 fuarında İsrail hükümetinin resmi bir heyetinin yer almayacağını teyit edebiliriz.”

YASAK SADECE HÜKÜMETE YÖNELİK

Bu yıl 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen iki yılda bir yapılan etkinlikte genellikle özel savunma şirketleri ve resmi heyetler yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda İsrail Savunma Bakanlığı temsilcilerini göndermiş ve ulusal bir stant açmıştı.

İngiltere, İsrailli savunma şirketlerinin bağımsız olarak katılabileceğini, ancak hükümet destekli bir heyetin kabul edilmeyeceğini açıkladı:

“Bu savaşı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulunmalı. Acil ateşkes, rehinelerin iadesi ve Gazze halkına insani yardımın artırılması gerekiyor.”

İSRAİL’E ‘ULUSLARARASI HUKUKA UYUN’ ÇAĞRISI

Karara ilişkin süreçlere dahil olan yetkililer, Londra'nın Tel Aviv'e, İsrail'in “işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku korumayı” taahhüt etmesi halinde yasağın kaldırılabileceğini bildirdiğini söyledi.

İSRAİL KATILMAYACAĞINI DUYURDU

İsrail Savunma Bakanlığı, bu kararı “saldırgan ve utanç verici” olarak nitelendirerek kınadı ve özellikle İsrailli temsilcilere yönelik olduğunu belirtti:

“Sonuç olarak, bakanlık fuara katılmayacak ve ulusal bir stant kurmayacaktır” dedi.

Sergiye katılmayı seçen İsrail savunma sanayi şirketleri lojistik destek almaya devam edecek.

İsrail'in bakanlığı “Batı ülkelerini ve uluslararası deniz ticaret yollarını da tehdit eden radikal İslamcı unsurlarla birçok cephede savaşta olduğu” bir dönemde İngiltere'nin “tek taraflı” hareket ettiğini iddia etti.

Bakanlık, “Böylece İngiltere, aşırılıkçıların işine yarayan, terörizmi meşrulaştıran ve küresel savunma fuarlarının profesyonel çerçevesinin dışındaki siyasi kaygılardan kaynaklanan bir adım attı” dedi.

AVRUPA-İSRAİL GERGİNLİĞİ

Bu adım, Londra ile Kudüs arasında bir dizi diplomatik gerginliğin ardından geldi. Geçen ay İngiltere, Fransa ile birlikte Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Başbakan Keir Starmer, kabinesine “İsrail Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için somut adımlar atmazsa” İngiltere'nin Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda tanıma sürecine devam edeceği uyarısında bulundu.

FİLİSTİN’İ TANIYACAK OLAN FRANSA DA YASAKLAMIŞTI

İsrail'in bu yıl büyük bir silah fuarından dışlanması ilk kez olmuyor. Haziran ayında, Paris Hava Gösterisi'nin organizatörleri, Rafael, Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries dahil olmak üzere dokuz şirketi temsil edecek olan İsrail'in ulusal pavyonunu beklenmedik bir şekilde engelledi.

