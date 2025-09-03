İngiltere yabancı öğrencileri sınır dışı edecek

Yayınlanma:
İngiltere İçişleri Bakanlığı, vizelerinin süresi dolduktan sonra ülkede kalmaya devam eden yabancı öğrencilerin sınır dışı edileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ülkelerindeki koşullar değişmediği halde iltica başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Cooper, "Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız fakat durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin sona ermek üzere olduğu yönünde mesaj gönderdiği bildirildi. Mesajda, "Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

