İngiltere yabancı öğrencileri sınır dışı edecek

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ülkelerindeki koşullar değişmediği halde iltica başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Cooper, "Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız fakat durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin sona ermek üzere olduğu yönünde mesaj gönderdiği bildirildi. Mesajda, "Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz" ifadeleri yer aldı.