İmamoğlu'ndan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür

İmamoğlu'ndan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür
Yayınlanma:
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine ve diğer tutuklu belediye başkanlarına destek için Saraçhane’de toplanan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür etti. İmamoğlu, “Sadece Türkiye’nin değil demokrasiye inanan herkesin mücadelesi” dedi.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü uluslararası sosyal medya hesabından ingilizce yayımladığı mesajda “Türkiye’de hukuksuz şekilde tutuklanan belediye başkanlarına destek vermek” için Saraçhane'de toplanan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür etti.

İmamoğlu bu dayanışmanın ardından, mücadelenin sadece Türkiye değil demokrasiye inanan herkese ait olduğunu söyledi.

'SESLERİ DUVARLARIN ÖTESİNE YANKILANIYOR'

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu Avrupalı belediye başkanlarına teşekküre ettiği sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Silivri cezaevinden Eurocities’i ve B40 Balkan Şehirleri Ağı’nı temsilen, İstanbul ve Türkiye’de hukuksuz şekilde tutuklanan tüm belediye başkanları için Saraçhane’de toplanan Avrupa belediye başkanlarını dinledim. Sesleri cezaevi duvarlarının ötesine yankılanıyor.

'İÇTEN ŞEKİLDE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Hepsine içten bir şekilde teşekkür ediyorum. Sesleri mücadelemizin sadece Türkiye’ye değil, demokrasiye, özgürlüğe ve insanlık onuruna inanan herkese ait olduğunu ortaya koydu.”

Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na: “Özel Demokrasi Ödülü”Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na: “Özel Demokrasi Ödülü”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Dünya
Son dakika | Tayland başbakanı görevden alındı
Son dakika | Tayland başbakanı görevden alındı
Atina-Ankara arasında "ucuz siyaset" polemiği
Atina-Ankara arasında "ucuz siyaset" polemiği