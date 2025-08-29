İmamoğlu'ndan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, perşembe günü uluslararası sosyal medya hesabından ingilizce yayımladığı mesajda “Türkiye’de hukuksuz şekilde tutuklanan belediye başkanlarına destek vermek” için Saraçhane'de toplanan Avrupalı belediye başkanlarına teşekkür etti.

İmamoğlu bu dayanışmanın ardından, mücadelenin sadece Türkiye değil demokrasiye inanan herkese ait olduğunu söyledi.

'SESLERİ DUVARLARIN ÖTESİNE YANKILANIYOR'

Tutuklu İBB Başkanı İmamoğlu Avrupalı belediye başkanlarına teşekküre ettiği sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Silivri cezaevinden Eurocities’i ve B40 Balkan Şehirleri Ağı’nı temsilen, İstanbul ve Türkiye’de hukuksuz şekilde tutuklanan tüm belediye başkanları için Saraçhane’de toplanan Avrupa belediye başkanlarını dinledim. Sesleri cezaevi duvarlarının ötesine yankılanıyor.

'İÇTEN ŞEKİLDE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Hepsine içten bir şekilde teşekkür ediyorum. Sesleri mücadelemizin sadece Türkiye’ye değil, demokrasiye, özgürlüğe ve insanlık onuruna inanan herkese ait olduğunu ortaya koydu.”

