Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu'na: “Özel Demokrasi Ödülü”

Avrupa Parlamentosu Üyesi ve İmamoğlu'nun yakın arkadaşı Dario Nardella geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte İstanbul'a gelip Ekrem İmamoğlu için dayanışma göstereceklerini paylaşmıştı.

Eurocities üyesi Avrupa belediye başkanları heyetinin yarın gelmesi bekleniyor. Heyet, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın ev sahipliğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

İMAMOĞLU'NA DEMOKRASİ ÖDÜLÜ!

Heyet, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu' “Özel Demokrasi Ödülü” verecek.

Sofya Belediye Başkanı Vasil Terziev,Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni, Eurocities Başkan Yardımcısı, B40 Balkan Şehirler Ağı Başkanı; düzenlenecek basın toplantısında söz alacak.

SİLİVRİ ÖNÜNDEN BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Bu toplantının ardından heyet, 4.00’te Silivri Cezaevi önünden de bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

İstanbul’a gelecek belediye başkanları ve heyet üyeleri arasında şu isimler yer alıyor:

Jaume Collboni, Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı (İspanya)

Vasil Terziev, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı (Bulgaristan)

Tomislav Tomašević, Zagreb Belediye Başkanı (Hırvatistan)

Haris Doukas, Atina Belediye Başkanı (Yunanistan)

Dominic Fritz, Timișoara Belediye Başkanı (Romanya)

Sharon Dijksma, Utrecht Belediye Başkanı (Hollanda)

Gergely Szilveszter Karácsony, Budapeşte Belediye Başkanı (Macaristan)

Arnaud Ngatcha, Paris Belediye Başkan Yardımcısı (Fransa)

José Francisco Herrera Antonaya, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü (İspanya)

Ziyarete ayrıca Eurocities Genel Sekreteri André Sobczak da katılacak.