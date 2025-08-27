İktidar medyasında YPG'ye operasyon sinyali!

22 Ekim tarihinde başlatılan yeni süreç ile beraber terör örgütü PKK 11 Temmuz tarihinde resmen silah bıraktığını ve örgütün feshedildiğini duyurdu. Türkiye sınırları içerisinde devam eden süreç ile alakalı olarak Meclis'te komisyon kurulmasına karar verildi. Kurulan komisyon seri şekilde toplantılarına devam ederken gözler Suriye'ye çevrildi.

YPG SİLAH BIRAKMIYOR

YPG'nin de süreç kapsamında silahlarını bırakması beklentiler arasında. İktidar kanadından gelen açıklamalar YPG'nin de PKK'ya bağlı olmasından dolayı silahlarını bırakması gerektiği yönünde. Ancak YPG birçok defa yaptığı açıklamalarda silahlarını bırakmayacağını yineledi.

YPG İLE ŞARA ARASINDA MUTABAKAT MUAMMASI

Mazlum Abdi, Suriye geçiş hükümeti lideri Şara ile 10 Mart Mutabakatını imzalamıştı. Mutabakata göre YPG'de tüm silahlı unsurları ile Suriye Ordusu'na katılacaklardı. İktidar medyasında yazılan haberlere göre YPG, Şara ile imzaladığı mutabakata uymadı.

OPERASYON SİNYALLERİ GELDİ

Süreç kapsamında gözlerin çevrildiği Suriye'de YPG'ye yönelik operasyon yapılacağına dair haberler iktidar medyasında hızla yayılmaya başladı. Bugün Sabah gazetesinde yer alan habere göre YPG, Fırat'ın doğusundaki Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kentte yeni tünel ağları kazıyor. Haberde söz konusu tünellerin sayısının 'onlarca' diye tabir edildiği, tünellerin park bahçe ve refüj gibi alanlarda yoğunlaştığı kaydedildi. Ayrıca son aylarda kazanılan tünel sayısının 14'ü bulduğu aktarıldı.

Yine Sabah'ta yer alan bilgilere gör, Suriye yerel kaynakları; Suriye'nin YPG bölgelerine yönelik yeni bir operasyon hazırlığında olduğunu aktardı.

SELVİ: SABREDİLİYORSA SÜREÇ ZARAR GÖRMESİN DİYE

AKP'ya yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi de bugün YPG'ye yönelik operasyona değindi. Yazıda YPG'nin silah bırakmaması halinde Türkiye’nin desteğiyle, yeni Suriye yönetimi, Arap kabileleri ve Suriye Milli Ordusu geniş çaplı bir askeri operasyon yapacağı net şekilde ifade edildi.

Türkiye'nin sabretmesinin nedeninin 'Terörsüz Türkiye' sürecinin zarar görmemesi olarak açıklayan Selvi şunları dedi: