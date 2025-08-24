İkiz pandaların doğum günü kutlandı

Yayınlanma:
Almanya doğumlu ikiz pandalar Leni ve Lotti, birinci yaş günlerini sevimli bir kutlamayla geride bıraktı.

Almanya'daki Berlin Hayvanat Bahçesi'nde ikiz pandalar Leni ve Lotti'nin ilk yaş günleri kutlandı. Leni ile Lotti, Almanya'da doğan ikinci ikiz dev panda çifti olma özelliğine sahip.

panda-1.jpg

Leni ve Lotti’nin ebeveyni Meng Meng ile Jiao Qing, 2017 yılında Çin'in Chengdu Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü'nden Berlin'e götürüldü.

panda-3.jpg

İkizlerin doğumu, uluslararası bir uzman ekibin iş birliği sonucunda gerçekleşti. Berlin Hayvanat Bahçesi ile Chengdu Dev Panda Yetiştiriciliği Araştırma Üssü arasındaki uzun süreli ve yakın ortaklık sayesinde, Çinli uzmanlar doğum öncesi hazırlıklar, doğum süreci ve yavruların erken bakımı boyunca destek sağlamak üzere sekiz ay Berlin'de kaldı. İkiz kardeşlerin yaklaşık bir buçuk yıl daha Almanya'da kalmaları bekleniyor.

panda-2.jpg

Kaynak:DHA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Dünya
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti