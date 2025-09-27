İdlib için başlatılan “Vefa” kampanyasında 208 milyon dolar toplandı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib Valiliği himayesinde, bölgenin yeniden imarı, kalkınması ve altyapı çalışmaları için "İdlib'e Vefa" kampanyası başlatıldı.

Kampanyadan elde edilecek bağışlar, barınma, eğitim, sağlık hizmetleri, altyapı çalışmaları ve temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak.

Tom Barrack'tan Suriye'de 'federasyon' açıklaması

Süreç komisyonunda Şara'yı örnek gösterdi: O da gelsin

İdlib'deki stadyumda düzenlenen etkinlik büyük ilgi görürken, şimdiye kadar 208 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

ŞARA: ÜLKEMİZİ YENİDEN İNŞA ETMEYE GÜCÜMÜZ VAR

İdlib Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM 80. Genel Kurulu temaslarına değinerek ülkesinin dünyadan izole olmadığını vurguladı. Şara, “Kopan bağlarımızı yeniden kurduk, çok şey sunabileceğimizi ispatladık. Allah’ın izniyle ülkemizi yeniden inşa etmeye gücümüz var.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Şara, ülke içinde ayrışma çağrılarını reddettiklerini bir kez daha yineledi.

İç savaşta en yoğun saldırılara maruz kalan bölgelerden biri olan İdlib, altyapı ve üstyapısı büyük ölçüde tahrip olduğu için acil yeniden imar sürecine ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda bölge, savaş sırasında farklı illerden göç eden milyonlarca sivile de ev sahipliği yapıyor.

Suriye’de daha önce de benzer bağış etkinlikleri düzenlenmiş, Şam’da 70 milyon, Deyrizor’da 30 milyon, Dera’da 40 milyon ve Humus’ta 24 milyon dolar bağış toplanmıştı.