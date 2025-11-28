Hong Kong'da yangının bilançosu artıyor! Faciada ölenlerin sayısı 94'e yükseldi

Hong Kong'un Tai Po bölgesinde bulunan Wang Fuk Court sitesinde önceki çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi. Ölenler arasında 1 itfaiye görevlisinin de bulunduğu açıklandı. Yetkililer, 76 kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını ve yaralılardan 11'inin itfaiyeci olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 40 saati aşkın süredir devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin, siteden aldıkları yardım çağrılarından 25'ine henüz erişemediği kaydedildi.

FACİAYA BAMBU İSKELELER Mİ YOL AÇTI

Yangın faciasında ölü sayısı her gün artarken olaya ilişkin soruşturma başlatan yetkililer, sitede yapılan tadilat çalışmaları kapsamında kurulan bambu iskelelerin alevlerin yayılma hızını önemli ölçüde artırdığını değerlendiriyor. 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitede yangının hızla yayılmasında, tadilat için kullanılan bambu iskelelerin yanı sıra plastik köpük malzemelerin etkili olduğu belirtildi.

Hong Kong'ta cehennemi aratmayan görüntüler! Çok sayıda kişi yangında öldü

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitedeki yenileme çalışmalarını yürüten inşaat firmasından iki yönetici ve bir danışman mühendis "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zihinsel engelli 3 kardeş kalıyordu: Ankara’da soba yangını evi küle çevirdi

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı bildirilirken, yaklaşık 280 kişiden hala haber alınamadığı aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin binalarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, yangının çıkış nedeninin ise henüz tespit edilemediği ifade edildi.