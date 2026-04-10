Hizbullah lideri Naim Kasım: Son nefesimize kadar direneceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün direnişini kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Kasım, İsrail’in son haftalarda yoğunlaştırdığı saldırılara rağmen Hizbullah’ın askeri kapasitesinin zayıflatılamadığını savundu.

Yazılı açıklamasında, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı ileten Kasım, özellikle son dönemde artan hava ve kara operasyonlarının beklenen sonucu vermediğini ifade etti. İsrail ordusunun yaklaşık 40 gündür devam eden saldırılarının Hizbullah’ın operasyonlarını durduramadığını belirten Kasım, Hayfa ve daha kuzey bölgelerin hedef alınmaya devam ettiğini kaydetti.

"HÜKÜMET DAHA SERT OLMALI"

Kasım, İsrail’in başarısızlığını gizlemek amacıyla 8 Nisan’da başkent Beyrut başta olmak üzere ülke genelinde eş zamanlı saldırılar düzenlediğini ileri sürdü. Bu saldırıların yoğun nüfuslu bölgeleri hedef aldığını öne süren Hizbullah lideri, yaşananları “katliam” olarak nitelendirdi.

Açıklamasında Lübnan yönetimine de seslenen Kasım, hükümetin mevcut süreçte daha sert bir tutum benimsemesi gerektiğini vurguladı. “Önceki koşullara geri dönmeyeceğiz” diyen Kasım, yetkililere “karşılıksız tavizlerden kaçınma” çağrısında bulundu.

EGEMENLİK İÇİN DİRENİŞ ÇAĞRISI

Direnişin süreceğini yineleyen Kasım, devlet, ordu, halk ve direniş unsurlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, ülkenin egemenliğinin ancak bu şekilde yeniden sağlanabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürdüğü, Hizbullah’ın da buna karşılık özellikle ülkenin güneyi ile İsrail’in kuzeyindeki askeri hedeflere yönelik operasyonlarını devam ettirdiği bildiriliyor.