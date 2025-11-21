Hint savaş uçağı Dubai'de düştü
Hint yayın kuruluşu NDTV’nin haberine göre, bir Hint yapımı Tejas savaş uçağı, bugün yerel saatle 14.10’da Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow sırasında düştü.
Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’nda düşen uçağın pilotunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.
IAF açıklamasında, “Bir IAF Tejas uçağı bugün Dubai Airshow’daki hava gösterisi sırasında kaza geçirdi. Pilot kazada ölümcül yaralar aldı” ifadelerini kullandı.
Hava Kuvvetleri, yaşanan can kaybından “derin üzüntü duyulduğunu” belirterek “bu zor zamanda ailenin yanında olduklarını” ifade etti. Kazanın nedeninin tespit edileceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tek koltuklu savaş uçağının gösteri sırasında düşerek havaya yoğun duman yaydığı görüldü.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)