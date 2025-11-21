Hint savaş uçağı Dubai'de düştü

Yayınlanma:
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow'da havalanan Hint savaş uçağı, gösteri sırasında yere çakıldı. Pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hint yayın kuruluşu NDTV’nin haberine göre, bir Hint yapımı Tejas savaş uçağı, bugün yerel saatle 14.10’da Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow sırasında düştü.

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), Al Maktoum Uluslararası Havalimanı’nda düşen uçağın pilotunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

hint-savas-ucagi.png

IAF açıklamasında, “Bir IAF Tejas uçağı bugün Dubai Airshow’daki hava gösterisi sırasında kaza geçirdi. Pilot kazada ölümcül yaralar aldı” ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri, yaşanan can kaybından “derin üzüntü duyulduğunu” belirterek “bu zor zamanda ailenin yanında olduklarını” ifade etti. Kazanın nedeninin tespit edileceği bildirildi.

2.png

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tek koltuklu savaş uçağının gösteri sırasında düşerek havaya yoğun duman yaydığı görüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Dünya
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı
Rekoru kırdı: 54,7 milyon dolara satıldı