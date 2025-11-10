Hindistan'da araç patladı: En az 8 ölü

Hindistan'da araç patladı: En az 8 ölü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı Red Fort bölgesi polis tarafından koruma altına alındı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi öldü. Şehrin tarihi Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde gerçekleşen patlama, çevredeki araçlarda da hasara yol açtı.

ÇOK SAYIDA YARALI BULUNUYOR

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki diğer araçlar da hasar gördü.

BÖLGE GÜVENLİĞE ALINDI

Patlamanın ardından polis ekipleri, Red Fort bölgesini geniş güvenlik önlemleriyle kordon altına aldı ve şehir genelinde alarm verildi. Yetkililer, patlamanın nedenini ve sorumlularını tespit etmek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

