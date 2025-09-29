Havalimanında kriz: Sistem gitti yolcular kaldı

Kanada’da bazı havalimanlarından geçen yolcular, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı'nın (CBSA) çevrimiçi pasaport doğrulama sisteminin ulusal çapta kesintiye uğraması nedeniyle, kontrol kioskları da dahil olmak üzere gümrükten geçmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Kanada merkezli CBC News haberine göre, sorun Kanada'ya giden uçuşların check-in işlemlerine de sıçradı ve bu sırada havayolu personeli, hem yerli hem de yabancı pasaportları doğrulamak için Kanada makamlarını aramak zorunda kaldı.

‘TEKNİK SORUN’ AÇIKLAMASI

Pazar akşamı e-posta ile gönderilen açıklamada, CBSA sözcüsü Luke Reimer, kesintinin “rutin sistem bakımı sırasında öngörülemeyen bir teknik sorun” nedeniyle meydana geldiğini ve kurumun “bağlantıyı mümkün olan en kısa sürede yeniden kurmak için çalıştığını” yazdı.

Montreal'deki Trudeau Uluslararası Havaalanı, Toronto'daki Pearson Uluslararası Havaalanı ve Calgary Uluslararası Havaalanı, sosyal medyada yolcuları gümrükte normalden daha uzun bekleme süreleri yaşayabilecekleri konusunda uyaran başlıca Kanada havaalanlarından bazıları.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Reimer, “Yolcular ve paydaşlara işbirliği için teşekkür ediyor ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz” dedi.

CBSA, “Sınır hizmetleri görevlileri, yolcuların kimliklerini doğrulamak, beyanlarını almak ve her yolcunun bireysel durumuna göre gerekli olan ek kontrolleri yapmak için çalışarak güvenlik ve emniyet standartlarını her zaman uyguluyor” dedi.

BİRÇOK YOLCU VE ÇALIŞAN MAĞDUR OLDU

Kesinti, hem havayolu personeli hem de bağlantı uçuşlarına yetişmek için endişeli olan veya pazartesi sabahı işlerine yetişmek için varış noktalarına ulaşmak isteyen yolcular için olumsuzluğa sebep oldu.

pearson-havalimani-pasaport-kuyrugu.jpg
Kesintiden etkilenen Pearson Havalimanı'nda uzun pasaport kuyrukları görüldü

İLK OLAY DEĞİL

Kanada genelinde kioskların çalışmaması yolcuları etkilediği ilk olay değil. Nisan ve haziran aylarında yaşanan kesintiler de bazı büyük Kanada havalimanlarında gecikmelere neden olmuştu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

