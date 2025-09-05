Ünlü aktris havalimanında uyuşturucuyla yakalandı: 7 yıl hapis isteniyor

Rusya'da kolluk kuvvetlerinin ön soruşturmasına göre, ünlü aktris Agla Tarasova’nın havalimanında “vape” cihazındaki esrar yağıyla seyahat etmek isterken yakalandığı öğrenildi.

Soruşturmada, aktris Agla Tarasova uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandı. Bu bilgi, Moskova bölgesindeki Domodedovo şehir mahkemesinin salonundan Rusya devlet haber ajansı TASS muhabiri tarafından bildirildi. Burada, kısıtlama tedbirinin ne olacağına dair karar veriliyor.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞIYLA SUÇLANIYOR

Agla Tarasova , Rus Federasyonu Ceza Kanunu'nun 229.1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca suçlandı (Avrasya Ekonomik Birliği'nin gümrük sınırını veya Rus Federasyonu'nun devlet sınırını yasadışı olarak geçmek <...> uyuşturucu maddeler, psikotrop maddeler, bunların öncülleri),"

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Daha önce, 31 yaşındaki aktrisin Domodedovo havaalanında uyuşturucu ile gözaltına alındığı bildirilmişti. Kolluk kuvvetlerinin ön soruşturmasına göre, vape cihazında haşhaş yağı bulundu. Yaklaşık 0,4 gram uyuşturucudan bahsedildiği belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı maddesine göre ceza davası açıldı, maddenin cezası üç ila yedi yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezasıdır.

