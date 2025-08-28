Torunlarının dondurmasına uyuşturucu katan sapık dede yakalandı

Torunlarının dondurmasına uyuşturucu katan sapık dede yakalandı
ABD’nin Virginia eyaletinin Surry kasabasında İlçe Seçim Kurulu Başkanı seçilen 66 yaşındaki Cumhuriyetçi Parti üyesi James Edwin Yokeley Jr., torunlarının dondurmasına kokain içeren hap karıştırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Surry kasabasında yaşanan olayda James Edwin Yokeley Jr., bir polis memuruna iki küçük torununun Oleander Drive'daki Dairy Queen'den aldıkları dondurmanın içinde iki hap bulduğunu söyledi.

Polisin Yokeley Jr. tarafından dondurmalara yasadışı uyuşturucu koyduğuna dair kanıt bulduğunu açıklamasının ardından dedeye suçlamalar yöneltildi.

KOKAİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Polis, soruşturmacıların Yokeley'nin her iki kızın dondurmasına da hapları koyduğunu gösteren video görüntüleri bulduğunu söyledi. Tutuklama emrine göre haplar kokain testinde pozitif çıktı.

Polis, kızların hapları tüketmediğini ve hapların daha kesin testler için eyalet laboratuvarına gönderildiğini söyledi.

100 BİN DOLARLIK KEFALETLE TUTUKLANDI

Kayıtlara göre Yokeley, yiyecek veya içecekleri kontrollü bir maddeyi kirletmek, ağır suç sayılan 1. sınıf uyuşturucu bulundurmak ve ağır suç sayılan çocuk istismarıyla suçlandı. New Hanover İlçe Gözaltı Merkezi'ne götürüldü ve 100 bin dolarlık kefalet belirlendi.

Yokeley, 27 Ağustos'ta mahkeme tarafından atanan avukat hakkından feragat etti. Söz konusu iki çocukla temas kurmasına ise izin verilmiyor.

Polis soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle daha fazla detay vermekten kaçındı.

EYALET SEÇİM KURULUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti üyesi olan ve Surry kasabasının İlçe Seçim Kurulu Başkanı olarak seçilen Yokeley’nin yakalanmasının ardından Virginia Eyalet Seçim kurulu tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Eyalet Seçim Kurulu ve Surry İlçe Seçim Kurulu, Surry İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sayın Yokeley'e yöneltilen suçlamaların farkındadır. Durum hakkında bilgi toplamaya devam edeceğiz ve ilçe seçmenlerine hizmet vermeye devam edebilmesi için Surry İlçe kuruluna gerektiğinde destek sağlayacağız."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

