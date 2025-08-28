Doritos artık kare üretilecek

Yayınlanma:
Ünlü cips markası Doritos, 2 haftadır gündemde olan kare cips tartışmalarına konu iddiaları doğruladı. Buna göre marka "Bir Minecraft Filmi" ortaklığı kapsamında kare cipsler üretecek. Şirketin İngiltere'deki sosyal medya hesabından duyurulan gelişmenin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Doritos, cipslerinin kare versiyonunu piyasaya süreceğini doğruladı. Bununla birlikte markanın ikonik üçgen şekli 60 yıl sonra ilk defa değiştirilecek.

“Gelecekteki şekiller” sloganıyla yeni şekli ima eden gizemli bir reklam kampanyasının yol açtığı iki haftalık spekülasyonları sona erdiriyor.

screenshot-2025-08-28-at-12-12-06-94013417-14334519-a-post-by-doritos-appeared-on-its-instagram-account-earlier-in-j-a-187-1738092795770-jpg-avif-resmi-634-872-piksel-olceklendi-81.png

MINECRAFT ORTAKLIĞI KAPSAMINDA

Kare versiyon, Doritos'un küp benzeri bir evrende geçen A Minecraft Movie filmiyle olan ortaklığını kutlamak için üretildi.

Ancak bu cipsleri bulmak kolay olmayacak. Kare cipsler, sınırlı sayıda üretilen A Minecraft Movie Doritos paketlerinin sadece 100 tanesinde bulunacak.

HANGİ ÜLKELER İÇİN PLANLANDIĞI BELLİ DEĞİL

Doritos sözcüsü Alex Nicholas şunları söyledi: "Her zaman üçgen şekliyle ünlüydük. Yakın zamana kadar kare Doritos diye bir şey duyulmamıştı. Ama şimdi bu gerçekleşti ve bunlardan birini bulanlar büyük ödüller kazanacak.”

Nicholas, “Üçgen şeklimizin ikonik olduğunu biliyoruz, bu yüzden onu değiştirmek için özel bir neden olmalıydı” diye ekledi.

Cumartesi günü Instagram'da paylaşılan gönderi, Doritos'un İngiltere hesabından yapıldı. Kare Doritos'un sadece hangi ülkeler için planlandığı henüz belli değil.

Lays, Ruffles, Doritos... Cips Deviyle İlgili Karar!Lays, Ruffles, Doritos... Cips Deviyle İlgili Karar!

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

