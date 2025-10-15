Hamas'ın cenazelerini teslim ettiği 3 rehinenin kimliği açıklandı

İsrail ile Hamas arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında rehine teslimleri devam ediyor.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın cesetlerini teslim ettiği 3 İsraillinin kimliklerini belirlemek için yapılan çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, cesetlerin Tamir Nimrodi, Uriel Baruch ve Eitan Levi'ye ait olduğunun tespit edildiği ve ailelerine teslim edildiği belirtildi.

NE ZAMAN KAÇIRILDIKLARI VE NASIL ÖLDÜRÜLDÜKLERİ AÇIKLANDI

İsrail Ordusu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin elindeki bilgi ve istihbarata göre, Astsubay Tamir Nimrodi, savaşın ilk aşamalarında Hamas terör örgütü tarafından Gazze Bölgesi Koordinasyon ve Bağlantı İdaresi üssünden (Gazze Tümeni) canlı olarak kaçırıldı. Esaret altında öldürüldüğü değerlendiriliyor. Öldüğünde 18 yaşındaydı. Geride anne-babasını ve iki kız kardeşini bıraktı. Ölüm koşullarına ilişkin nihai sonuçlar, Adli Tıp Ulusal Enstitüsü'nün incelemesinin tamamlanmasının ardından belirlenecek.

IDF'nin elindeki bilgi ve istihbarata göre, Uriel Baruch, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas terör örgütü tarafından öldürüldü ve cenazesi Gazze Şeridi'ne götürüldü. Ölüm anında 35 yaşındaydı. Nova festivali'nden kaçtıktan sonra Mefalsim Kavşağı'ndan kaçırıldı. Ölümü, 26 Mart 2024 tarihinde resmî olarak ilan edildi. Geride eşi, iki çocuğu, anne-babası ve üç kardeşi kaldı.

IDF'nin elindeki bilgi ve istihbarata göre, Eitan Levi, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas terör örgütü tarafından öldürüldü ve cenazesi Gazze Şeridi'ne götürüldü. Ölüm anında 53 yaşındaydı. O da Mefalsim Kavşağı'ndan kaçırıldı. Ölümü, 8 Aralık 2023 tarihinde resmî olarak ilan edildi. Geride bir oğlu ve bir kız kardeşi kaldı.

Adli Tıp Ulusal Enstitüsü'ndeki kimlik tespit süreci hala devam etmektedir. IDF, hayatını kaybeden rehinelerin ailelerine derin taziyelerini iletir, tüm cenazeleri geri getirmek için çalışmalarını sürdürür ve anlaşmanın uygulanmaya devam edilmesine hazırlığını korur.

Hamas, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve tüm rehinelerin ailelerine geri dönmesini ve onurlu bir şekilde defnedilmelerini sağlamak için gerekli çabayı göstermelidir."