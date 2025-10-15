45 Filistinlinin naaşı Kızılhaç aracılığıyla teslim edildi

İsrail ve Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşının teslim edildiği duyuruldu.

Gazze'deki hükümet, konuya ilişkin açıklama yaptı.

KIZILHAÇ EKİPLERİ ARACILIĞIYLA TESLİM ALINDI

Hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada "45 şehidin naaşı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde teslim alındı." ifadeleri yer aldı.

Sevabite, İsrail tarafından alıkonulan cenazelerin Kızılhaç ekipleri aracılığıyla teslim alındığını söyledi.

NAAŞLAR TEŞHİS EDİLDİKTEN SONRA DEFİN İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Filistinlilerin naaşlarının yakınları tarafından teşhis edileceğini söyleyen Sevabite, teşhislerden sonra defin işlemleri için gerekli yasal prosedüre başlanacağını söyledi.

İsrail'in, esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın teslim ettiği her bir İsrailli esirin cenazesine karşılık İsrail tarafından alıkonulan 15 Filistinlinin cenazesinin teslim edilmesi gerekiyordu.

İsrail ordusu, Hamas'ın 13 Ekim'de teslim ettiği 4 cesetten 3'ünün İsrailli, birinin ise Nepal vatandaşı Bipin Joshi'ye ait olduğu bildirilmişti.

İsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadı

Hamas'ın, 14 Ekim akşamı İsrailli 4 esirin cesedini daha Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği duyurulmuştu.