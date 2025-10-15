45 Filistinlinin naaşı Kızılhaç aracılığıyla teslim edildi

45 Filistinlinin naaşı Kızılhaç aracılığıyla teslim edildi
Yayınlanma:
Gazze'deki hükümet, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşının teslim alındığını duyurdu.

İsrail ve Hamas arasında varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrail'den Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekipleri aracılığıyla 45 Filistinlinin naaşının teslim edildiği duyuruldu.

Gazze'deki hükümet, konuya ilişkin açıklama yaptı.

KIZILHAÇ EKİPLERİ ARACILIĞIYLA TESLİM ALINDI

Hükümetin Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada "45 şehidin naaşı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde teslim alındı." ifadeleri yer aldı.

Sevabite, İsrail tarafından alıkonulan cenazelerin Kızılhaç ekipleri aracılığıyla teslim alındığını söyledi.

NAAŞLAR TEŞHİS EDİLDİKTEN SONRA DEFİN İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK

Filistinlilerin naaşlarının yakınları tarafından teşhis edileceğini söyleyen Sevabite, teşhislerden sonra defin işlemleri için gerekli yasal prosedüre başlanacağını söyledi.

İsrail'in, esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinli hayatını kaybettiİsrail'in, esir takası kapsamında serbest bıraktığı Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas'ın teslim ettiği her bir İsrailli esirin cenazesine karşılık İsrail tarafından alıkonulan 15 Filistinlinin cenazesinin teslim edilmesi gerekiyordu.

İsrail ordusu, Hamas'ın 13 Ekim'de teslim ettiği 4 cesetten 3'ünün İsrailli, birinin ise Nepal vatandaşı Bipin Joshi'ye ait olduğu bildirilmişti.

İsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadıİsrail'in bırakmayı onayladığı doktor serbest bırakılmadı

Hamas'ın, 14 Ekim akşamı İsrailli 4 esirin cesedini daha Kızılhaç ekiplerine teslim ettiği duyurulmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Dünya
BM: Küresel insani ihtiyaçların sadece yüzde 21'i toplanabildi
BM: Küresel insani ihtiyaçların sadece yüzde 21'i toplanabildi
Bir savaş bitiyor diğeri başlıyor: Ordular sınıra konuşlandırıldı
Bir savaş bitiyor diğeri başlıyor: Ordular sınıra konuşlandırıldı