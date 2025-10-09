Hamas ve İsrail anlaştı: Ateşkes hakkında ne biliniyor?

Donald Trump, İsrail ve Hamas'ın çatışmaları durdurmak ve Gazze ile İsrail'de tutulan bazı rehineleri serbest bırakmak için barış planının “ilk aşaması” üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür eden Trump, “Bu, TÜM rehinelerin çok yakında serbest bırakılacağı ve İsrail'in güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru atılan ilk adımlar olarak askerlerini kararlaştırılan bir hatta çekeceği anlamına geliyor” dedi.

Alınan ilk bilgilere göre anlaşma kabaca, İsrail'in bölgeden geri çekilmesini ve iki taraf arasında rehine takasını öngörüyor. Anlaşma'nın imzası ise 9 Ekim Perşembe saat 12.00 olarak duyurulmuştu.

HAMAS GERİ ÇEKİLME VE REHİNE TAKASINI DOĞRULADI

Hamas, anlaşmaya varıldığını açıklayarak, anlaşmanın İsrail'in bölgeden çekilmesini ve rehine takasını içerdiğini doğruladı. Grup yaptığı açıklamada, anlaşmanın Trump'ın önerisi üzerine “sorumlu ve ciddi müzakereler” sonucunda sağlandığını belirtti.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİ BUGÜN TOPLAYACAK

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD'ye “rehineleri kurtarmak için bu kutsal göreve bağlılıklarından dolayı” teşekkür etti ve “Tanrı'nın yardımıyla hepsini eve getireceğiz” dedi. Netanyahu, anlaşmayı onaylamak için perşembe günü İsrail hükümetini toplantıya çağıracağını söyledi.

Son günlerde müzakereciler, Trump'ın geçen hafta Beyaz Saray'da açıkladığı 20 maddelik planın “ilk aşaması”nın ayrıntıları konusunda Hamas ve İsrail arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için Mısır'da bir araya geldi.

İSRAİL VE HAMAS REHİNELERİ BIRAKACAK

Konuya yakın kaynaklar Hamas'ın bu hafta sonu hayatta olan 20 rehinenin tamamını serbest bırakmayı planladığını söyledi. Ölen rehineler daha sonraki aşamalarda aşamalı olarak ortaya çıkacak. İsrail ordusu bölgenin %70'inden çekilecek. Karşılığında, İsrail'in rehine olarak tuttuğu birkaç yüz Filistinli tutuklu serbest bırakılacak.

KATAR’DAN AÇIKLAMA

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail ve Hamas'ın Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşaması için bir anlaşmaya vardığını doğruladı. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari, anlaşmanın arabulucuları adına yaptığı açıklamada, anlaşmanın “savaşın sona ermesine, İsrailli ve Filistinli rehinelerin serbest bırakılmasına ve yardımların girmesine yol açacağını” söyledi. Ayrıntıların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Tarafların, Trump'ın talep ettiği gibi Hamas'ın silahsızlandırılması ve savaşın yıktığı bölgenin nihai yönetimi dahil olmak üzere, çatışmanın geleceği ile ilgili daha çetrefilli konularda herhangi bir ilerleme kaydedip kaydetmedikleri hemen belli olmadı.

BM ‘MEMNUNİYETLE KARŞILADI’

BM Genel Sekreteri António Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü Gazze barış planının ilk aşaması olarak açıkladığı İsrail-Hamas anlaşmasını memnuniyetle karşıladı ve tüm tarafları anlaşmanın şartlarına “tamamen uymaya” çağırdı.

SOYKIRIMDA EN AZ 67 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Trump daha önce, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve bu hafta sonu, muhtemelen cumartesi günü Mısır'a gidebileceğini söylemişti.

Sadece 7 Ekim 2023’ten beri tutulan verilere göre İsrail’in sadece bu 2 yıldaki soykırımında en az 67 bin Filistinli öldürüldü.