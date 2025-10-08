Netanyahu Katar’dan özür dilemişti: O mektubun arkasındaki gerçek ortaya çıktı!

Yayınlanma:
İsrail'in Hamas yöneticilerini hedef aldığı iddiasıyla Katar'a saldırmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray ziyareti sırasında Katar'dan özür diletti. Netanyahu'nun özrünü bir kağıt üzerinden okuduğu görüldü. O kağıtla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'e Gazze'de serbest hareket etme hakkı tanıdı. Ancak bardağı taşıran damla Netanyahu yönetiminin soykırımı değil, İsrail'in geçen ay Katar'daki Hamas liderlerini bombalamasının ardından Trump, rotasını değiştirdi, Arap ve Müslüman devletlerin görüşlerini aldı ve Netanyahu'yu savaşı sona erdirmeye zorladı.

Türkiye ve Arap ülkeleri onaylamıştı: Netanyahu istedi Trump Gazze planını son anda değiştirdiTürkiye ve Arap ülkeleri onaylamıştı: Netanyahu istedi Trump Gazze planını son anda değiştirdi

Politico’nun haberine göre Trump, Gazze'deki savaşı sona erdirme çabalarına destek olması için mayıs ayında ziyaret ettiği üç Körfez ülkesinden biri olan Katar'dan daha fazla hiçbir Arap ülkesine güvenmedi.

ÖZÜR MEKTUBUNU BEYAZ SARAY YAZDI

Geçen ay, barış görüşmeleri için Doha'da bulunan Hamas yetkililerine yönelik İsrail'in füze saldırılarını eleştirdikten sonra Trump, Netanyahu'ya geçen pazartesi Oval Ofis'ten Katar başbakanını aramasını ve Katar'ın da katkılarıyla Beyaz Saray tarafından hazırlanan özür metnini okumasını söyledi. Bu bilgi, görüşmeyi bilen ve hassas konuyu tartışmak için isimsiz kalmak isteyen üç kişi tarafından verildi.

MEKTUPTAN SAPMAMASI İÇİN BAŞINDA BEKLEDİLER

Bu kişiler, Netanyahu'nun Beyaz Saray'ın hazırladığı mektuptan kamuoyu önünde sapmaması için, görüşme sırasında Oval Ofis'te Katar'ın güçlü bir temsilcisi ve başbakanının yakın bir müttefiki de bulunduğunu söyledi.

netanyahu-katar-basbakanindan-ozur-diliyor.webp
Beyaz Saray tarafından paylaşılan Netanyahu'nun telefonda özür dilediği görüntüler

Kısa bir süre sonra Trump, Netanyahu'nun rehinelerin takasını, savaşın sona ermesini ve Gazze'nin Hamas'tan uluslararası bir vesayet altına geçici olarak devredilmesini amaçlayan 20 maddelik barış planını kabul ettiğini duyurdu.

KATAR’A DA BASKI YAPTI

Trump, Katar'a baskı yaparak Mısırlı ve Suudi yetkilileri, diğerlerinin yanı sıra, Hamas ile görüşmeye ve örgütü Beyaz Saray'ın barış planını kabul etmeye ikna etmeye çağırdı.

Netanyahu Beyaz Saray’dan çıkar çıkmaz itiraf etti: Planda Filistin yok Gazze’den çekilmeyeceğizNetanyahu Beyaz Saray’dan çıkar çıkmaz itiraf etti: Planda Filistin yok Gazze’den çekilmeyeceğiz

KATAR TRUMP’A UÇAK HEDİYE ETMİŞTİ

Bu yılın başlarında Katar'ın 400 milyon dolarlık 747 jetini hediye olarak kabul eden ve bu jetin Air Force One olarak uçmak üzere yenilenmesini sağlayan Trump, geçen hafta Netanyahu'nun ziyareti ile aynı gün, Katar için NATO benzeri bir güvenlik garantisi oluşturmak üzere bir başkanlık kararnamesi imzaladı ve ABD'nin bir saldırı durumunda Katar'ı savunmaya yardım edeceğine söz verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

