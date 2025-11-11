Hakan Fidan’dan Beyaz Saray ziyareti ardından Suriye açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanının Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da aralarında bulunduğu birçok yetkili katıldı.

Fidan, Şara-Trump görüşmesi devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya geldiğini belirtti.

'YAPTIRIMLARIN TAMAMEN KALDIRILMASI ÖNEMLİ'

Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin genel görüşlerinin ve ABD ile işbirliği fırsatlarının ele alındığını ifade eden Fidan, şu açıklamayı yaptı:

"Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir? Sezar Yasasıyla ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir? Onlara detaylı bakma imkanımız oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk."

Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılmasının önemli olduğunu söyleyen Fidan, yasanın Kongre'den geçirilerek kalıcı olarak ortadan kaldırılması için ABD yönetiminin Kongre'ye tavsiyede bulunmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Hakan Fidan Şara ile aynı gün ABD'ye gidiyor

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ RİSKE GİREBİLİR

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ve kuzeydoğusundaki bölgelerdeki durumun masaya yatırıldığını kaydeden Fidan, konuya ilişkin görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Aslında önümüze şöyle bir şablon çıkıyor. Gerek kuzeyi, gerek kuzeydoğusu, gerek güneyi. Buradaki problemler eğer dikkatle yönetilmezse, ülkenin tamamıyla bölgesel bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne yönelik bir sıkıntının ortaya çıkma ihtimali var. Yani ülke giderek daha da parçalanmayla karşı karşıya kalabilir. Bunu Amerikalıların anlıyor olması tabii önemli ve anladıklarını da görüyorum."

GAZZE VE RUSYA-UKRAYNA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Fidan, Steve Witkoff ile ayrı bir görüşme yaptıklarını ve bu görüşmede Filistin dosyası, Gazze'deki ateşkese ilişkin aksayan sorunlar, Rusya-Ukrayna savaşının durdurulması ve İran nükleer müzakereleri gibi konuları detaylı bir şekilde ele aldıklarını ifade etti. Ayrıca Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanları arasında bir üçlü görüşme de gerçekleştirildiğini bildirdi.

Fidan, Beyaz Saray'da Rubio ile bir araya geldi

‘GAZZE'DE SOYKIRIMIN DURMASI ÖNCELİĞİMİZ’

Gazze'deki ateşkes süreci ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki karar taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Türkiye olarak barış planının bütün aşamalarının herkesin lehine olacak şekilde hayata geçmesini ve soykırımın durmasını, insani yardımların başlamasını bir numaralı önceliğimiz olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin, uygulanabilir bir BMGK kararının ortaya çıkması için çaba gösterdiğini belirten Fidan, bu kapsamda Gazze Temas Grubu ile İstanbul'da bir araya geldiklerini ve görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.