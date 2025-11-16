Hakan Fidan duyurdu: "Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırma talimatı verdi"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Katıldığı haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Fidan,SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda ABD ile temasların devam ettiğini söyledi.

Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden tüm işgallerin son bulması gerektiğini söyleyen Fidan şöyle devam etti:

"Şam'la YPG arasındaki görüşmelerin gidişatı önemli. Bu görüşmeler bir ara inkıtaya uğradı, malumunuz, özellikle İsrail'in güneye müdahalesinden sonra, bölgede olan birtakım gelişmelerden dolayı inkıtaya uğradı. Şimdi Amerikalıların ve bizlerin de en büyük şu anda birincil meselesi İsrail'in Suriye için bir tehdit olmaktan çıkmasını sağlamak ve Suriye'nin de İsrail için bir tehdit olmaması ve herkesin birbirinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine dikkat ettiği bir yer. Şu anda Suriye'nin topraklarının bir kısmı işgal altında, bu işgalin son bulması gerekiyor ve Suriye'nin geri kalanını tehdit eden bir yaklaşım içerisinde de olunmaması lazım."

Fidan, Suriye krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çabanın "tarihte az rastlanır nitelikte" olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sahadaki varlığının bölge ve uluslararası toplum açısından gerekli ve normal olduğunu söyleyen Fidan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir taraftan Suriye'nin menfaatini, toprak bütünlüğünü, halkının refahını, barışı düşünürken, diğer taraftan kendisiyle ilgili konuları da olabildiğince geri planda tutup bunu bölge ülkeleriyle beraber götürme meselesi, ancak Türkiye gibi uzun stratejik kültür tarihi olan, bunu yapacak derinliği olan ülkelerin izleyebileceği dış politika hamleleri. Bunu da bilenler biliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin orada olmasından daha normal bir şey yok. Yani bu sorunların tespiti, teşhisi, üstlenilmesi, yüklenilmesi, ileri taşınması sadece Türkiye'nin lehine değil. Türkiye'nin dış politikadaki en büyük farkı, bir konuya yaklaştığı zaman sadece kendi lehi için yaklaşmıyor. Diğer, kendisi için ne istiyorsa, bu bizim inancımızdan gelen bir şey. Bölgedeki diğer ülkeler için de aynı şeyi isteyip, beraber menfaatimizi ilerletelim konusu var."

Fidan, ABD ile yaşanan F-35 krizine dair yöneltilen soruları yanıtlarken, 25 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Trump’ın CAATSA yaptırımlarının "iki ülke arasında olmaması gereken bir konu" olduğunu ifade ederek kaldırılması talimatı verdiğini aktaran Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 Eylül'de Cumhurbaşkanımızla Sayın Trump Beyaz Saray'da bir araya geldiklerinde Sayın Trump bir irade beyanında bulundu. Cumhurbaşkanımıza olan saygısı, güveni, yani bunu hiç böyle düşünmeden, dedi ki 'Bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey. Bunu kaldırmamız lazım'. Bunun talimatını da kendi bürokrasisine verdi. Orada şöyle bir problem alanımız var bizim. CAATSA biliyorsunuz Kongre'den geçirilmiş bir yasa. Bu yasa ben zaman zaman meslektaşım Marco Rubio ile de konuşurken şöyle diyor; 'Ben senatördüm, yasa çıkartan taraftaydım. Şimdi pratisyen oldum, idare tarafına geldim. Dışişleri Bakanıyım. Başkan bana bir talimat verdi, 'Bunu hayata geçirin' diyor. Ben şimdi dönüp metne bakıyorum. Ya öyle bir metin yazmışız ki idare bir yere kımıldayamasın diye.'

Sistemi kilitlemek dedikleri. 'İdare bir yere kımıldayamasın diye öyle bir metinle her şeyi şey yapmışız' diyor. Şimdi burada tabii ki hani derler ya demokrasilerde çare tükenmez diye, bizim aramızdaki ilişkilerde niyet iyi olduğu sürece çare arayışı tükenmez. Bu konuda inşallah Cumhurbaşkanımızın da yani bu konuda irade koyduğu birtakım çözüm konuları var. Onları zamanı geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız zaten. Ama önemli olan şudur: Amerika'nın Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın Trump'ın bu konuda verdiği talimat var, koyduğu irade var. Bu konu takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz."