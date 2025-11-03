Hakan Fidan: Ateşkesi sabote eden hiçbir eyleme izin verilmemelidir

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde 'Gazze Zirvesi' düzenlendi.

Zirveye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları katıldı.

"BARIŞI BALTALAYAN HİÇBİR EYLEME İZİN VERİLMEMELİDİR"

Bakan Fidan, toplantının ardından Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan Fidan'ın diploması için verilen soru önergesine yanıt geldi! "Kuşkularımızda ne yazık ki haklıymışız"

Fidan, "Hamas, Gazze'nin iradesini Filistinlilerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır. Söz konusu düzenlemeler, Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde, zamana ve tahriklere dayalı hale gelecektir. Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen uluslararası istikrar gücünün görev tanımı ve oluşumuna ilişkin müzakereleri de bugün kendi aramızda görüştük. Bu sürecin anlaşmanın arabulucuları ve Filistin tarafı ile uzlaşı halinde yürütülmesi konusunda hem fikiriz. Gazze'nin yeniden ayağa kalkması aynı zamanda Filistin halkının umutlarının ve geleceğe dair inancının yeniden yeşermesi gerekmektedir. Katılımcı ülkeler olarak Filistinliler arası uzlaşı çabalarının da bir an önce sonuç vermesini ümit ediyoruz. Bu yönde yapılan temasları olumlu karşılıyoruz. Filistinliler arasında sağlanacak birlik Filistin'in uluslararası toplum nezdindeki temsilini de güçlendirecektir. Bugün 7 ülke ortak sorumluluk bilinci ile bir araya geldik. Bugün buradan hep birlikte açık bir mesaj veriyoruz. Süreci baltalamak için temelsiz gerekçeler üretmeye bahanelere sığınmaya gerek yoktur. Ateşkesi sabote eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Filistinlilerin gösterdiği irade karşılık bulmalıdır. Barış'a giden süreç korunmalıdır. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor Biz bu erdemlere sahip ülkeler olarak bu yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.