Guantanamo’da göçmen krizi: Trump yönetiminin açtığı dava reddedildi

Yayınlanma:
ABD başkanı Donald Trump yönetiminin ABD Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'nde düzensiz göçmenlerin gözaltında tutulmasına karşı açılan davaya yaptığı itiraz reddedildi.

ABD’li hakim, Başkan Donald Trump yönetiminin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü’nde düzensiz göçmenlerin gözaltında tutulmasına karşı açılan davaya yönelik itirazının kabul edilmediğini duyurdu.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sparkle L. Sooknanan, Trump hükümetinin, sınır dışı edilmek istenen düzensiz göçmenlerin Guantanamo'daki geçici süre tutulmasına karşı açılan davanın devamına karar verdi.

YENİ DURUŞMA TARİHİ VERDİ

Sooknanan, Trump hükümetinin söz konusu davaya itirazını haksız bularak, tarafların davada sonraki süreçleri görüşmek üzere gelecek hafta yeni bir duruşma tarihi verdi.

ABD hükümetine karşı düzensiz göçmenleri savunan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları tarafından yapılan açıklamada ise Trump hükümetinin politikalarının "hukuka aykırı" olduğu belirtilerek, hükümetin bu politikadan vazgeçme umudunu taşıdıkları ifade edildi.

GÖZALTI MERKEZİNDE TUTACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

Trump, ocak ayında, düzensiz göçle daha kapsamlı mücadele için uyguladığı politikanın bir parçası olarak Guantanamo'daki bir gözaltı merkezinde sabıkalı olduklarını iddia ettiği on binlerce düzensiz göçmeni tutacağını bildirmişti.

Trump yönetimi, ABD mahkemelerinin, hakkında nihai sınır dışı kararı verilen göçmenleri bu tesiste tutma konusunda geniş yetkiye sahip olduğunu savunuyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

