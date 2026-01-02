Suudi Arabistan iki yıl üst üste idam rekoru kırdı

İdamların artışı ülkede uyuşturucuya yönelik savaşın bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Önceki yıllarda tutuklanan bazı kişiler, ancak şimdi yasal işlemler ve mahkumiyetlerin ardından idam ediliyor.

BİR YIL SONRA YENİ REKOR

Bu rakamlar, Suudi Arabistan'ın 2024 yılında 338 kişiyi idam etmesinden sonra, üst üste ikinci yıl en yüksek idam sayısına ulaştığını gösteriyor.

2022’DE TEKRAR DÜĞMEYE BASILDI

Suudi Arabistan, yaklaşık üç yıl boyunca uyuşturucu davalarında idam cezasının uygulanmasını askıya aldıktan sonra, 2022 yılının sonunda uyuşturucu suçları için idamları yeniden başlattı.

UYUŞTURUCUYA KARŞI SAVAŞ

Suudi Arabistan “uyuşturucuya karşı savaş” başlattığından beri, yetkililer otoyollarda ve sınır geçişlerinde polis kontrol noktalarının sayısını artırdı ve bu noktalarda milyonlarca hap ele geçirildi ve birçok kaçakçı tutuklandı.

RİYAD İDAMLARI SAVUNUYOR

Krallık yetkilileri, idam cezasının kamu düzenini korumak için gerekli olduğunu ve ancak tüm temyiz yolları tükendikten sonra uygulandığını savunuyor.