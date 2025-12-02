Eşini öldüren adam halkın önünde idam edildi

Eşini öldüren adam halkın önünde idam edildi
Yayınlanma:
İran'ın Simnan eyaletinde, eşini öldürme suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen adam halkın önünde infaz edildi.

İran’ın Simnan eyaletinde, eşini kasten öldürme suçundan idama mahkum edilen bir erkeğe verilen ceza, halkın önünde uygulandı.

BU SABAH HALKIN ÖNÜNDE İDAM EDİLDİ

İran devlet televizyonuna göre, Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi, olaya ilişkin bilgi verdi. Ekberi, cinayet zanlısına verilen kısas cezasının, mağdur yakınlarının talebi üzerine ve tüm hukuki aşamaların tamamlanmasının ardından bu sabah Simnan kentinde infaz edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, cinayetin 2020 yılında yaşandığını ve bir sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktığını kaydetti. Uzman ekipler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda, söz konusu adamın eşini boğarak kasten öldürdüğünün kesinleştiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

