Trafiği kilitleyen erkek şoför böyle sıyrıldı: Konumdaki o kadın beni getirdi

İskenderun’da navigasyonla hastane yoluna giren TIR, trafiği kilitledi. Tepki gösteren sürücülere şoför, “Konumdaki o kadın beni getirdi” diyerek kendini savundu. TIR polis yardımıyla çıkarıldı.