Trafiği kilitleyen erkek şoför böyle sıyrıldı: Konumdaki o kadın beni getirdi
Yayınlanma:
İskenderun’da navigasyonla hastane yoluna giren TIR, trafiği kilitledi. Tepki gösteren sürücülere şoför, “Konumdaki o kadın beni getirdi” diyerek kendini savundu. TIR polis yardımıyla çıkarıldı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir TIR şoförü, navigasyon uygulamasıyla yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi yoluna girdi.
Hastane önünde park etmiş araçlar nedeniyle manevra yapamayan TIR, trafiği kilitledi.
SUÇ YİNE KADINI OLDU!
Oluşan yoğunluk yüzünden ambulanslar ve diğer araçlar uzun süre ilerleyemedi. Polis ekipleri, trafik akışını yeniden sağlamak için yoğun çaba harcadı.
Diğer sürücülerin tepkisi üzerine TIR şoförü, “Konumdaki o kadın beni getirdi” diyerek navigasyon sisteminin sesli yanıtına suç attı.
Polisin müdahalesiyle TIR yol üzerinden çıkarıldı ve trafik normale döndü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)